O nouă tehnologie ar putea transforma energia valurilor în electricitate

Un dispozitiv plutitor alimentat de un giroscop rotativ ar putea schimba modul în care este captată energia valurilor. Cercetătorii spun că sistemul ar putea depăși limitele tehnologice existente în domeniul energiei marine, potrivit ScienceDaily.

Valurile oceanice reprezintă una dintre cele mai mari surse de energie regenerabilă de pe Pământ. Totuși, majoritatea dispozitivelor actuale funcționează eficient doar în condiții limitate de valuri.

Un nou studiu realizat la Universitatea din Osaka analizează un convertor giroscopic de energie a valurilor. Rezultatele au fost publicate în revista Journal of Fluid Mechanics.

Cum funcționează convertorul giroscopic de energie a valurilor

Sistemul utilizează un volant rotativ montat într-o platformă plutitoare. Pe măsură ce valurile mișcă structura, volantul reacționează prin precesie giroscopică.

Această mișcare controlată transformă energia mecanică a valurilor. Mișcarea este apoi transmisă unui generator care produce electricitate.

Spre deosebire de sistemele tradiționale, giroscopul poate fi reglat. El poate capta energie într-un interval larg de frecvențe ale valurilor.

Cercetătorii spun că această flexibilitate este esențială în largul mării. Valurile oceanice își schimbă constant intensitatea și ritmul.

Atingerea limitelor teoretice de eficiență

Folosind teoria liniară a valurilor, oamenii de știință au modelat performanța dispozitivului. Au analizat interacțiunea dintre valuri, structura plutitoare și giroscopul.

Studiul arată că sistemul poate atinge eficiența teoretică maximă de absorbție de 50%. Important este că această eficiență poate fi menținută pentru mai multe frecvențe ale valurilor.

Simulări suplimentare au testat performanța în condiții dinamice realiste. Rezultatele confirmă o eficiență ridicată în apropierea rezonanței, când mișcarea se aliniază cu ritmul valurilor.

Cercetătorii afirmă că acest design ar putea orienta viitoarele proiecte de energie a valurilor la scară largă.