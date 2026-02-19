Oamenii de știință au descifrat misterul „gropii gravitaționale” din Antarctica

Cercetătorii spun că au descifrat misterul din spatele neobișnuitei „gropi gravitaționale” din Antarctica. Noile studii leagă această scădere ciudată a gravitației de mișcările lente ale rocilor din adâncul planetei, scrie SciTechDaily.

Gravitația nu este uniformă la suprafața Pământului. După ce este luată în calcul rotația Terrei, cel mai slab punct gravitațional se află sub Antarctica.

Cercetătorii au descoperit că această zonă cu gravitație scăzută s-a format de-a lungul a zeci de milioane de ani. Schimbările au fost determinate de deplasarea maselor de rocă aflate mult sub suprafață.

Cum modelează mișcările rocilor din adânc gravitația

Diferențele de gravitație provin din variațiile densității rocilor din subteran.

Regiunile mai dense generează o gravitație mai puternică, în timp ce zonele mai ușoare exercită o atracție mai slabă.

Apa se deplasează în mod natural către zonele cu gravitație mai mare. Acolo unde gravitația este mai redusă, nivelul mării este ușor mai scăzut raportat la centrul Pământului.

În jurul Antarcticii, acest efect produce o scădere măsurabilă a nivelului suprafeței oceanului. Cercetătorii spun că și variațiile subtile ale gravitației pot influența distribuția oceanelor.

Rezultatele au fost publicate în revista Scientific Reports. Echipa a folosit date seismice și modele computerizate bazate pe legile fizicii pentru a cartografia interiorul Pământului.

Undele seismice au ajutat la reconstruirea structurii profunde a planetei. Modelele au coincis îndeaproape cu măsurătorile satelitare ale gravitației, confirmând acuratețea lor.

Reconstrucția a 70 de milioane de ani de schimbări

Cercetătorii au urmărit evoluția „gropii gravitaționale” până acum 70 de milioane de ani. Simulările avansate au arătat că fenomenul era mult mai puțin pronunțat în trecut.

Între 50 și 30 de milioane de ani în urmă, zona cu gravitație scăzută s-a intensificat. Această perioadă a coincis cu schimbări climatice majore și cu începutul glaciațiunii extinse în Antarctica.

Oamenii de știință vor să afle dacă modificările gravitației au influențat formarea calotelor glaciare. Studiul ar putea clarifica și legăturile dintre interiorul Pământului, nivelul mării și sistemele climatice.

Experții spun că înțelegerea acestor procese ar putea îmbunătăți prognozele climatice pe termen lung.