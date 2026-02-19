Explozie de teorii pe internet despre vârsta reală a lui Meghan Markle. Ce arată documentele oficiale

De când este în atenția publică, teorii ale conspirației privind vârsta reală a Ducesei de Sussex, Meghan Markle, au apărut în mediul online. În 2025, aceste teorii au reapărut pe internet chiar în perioada în care Markle și-a aniversat ziua de naștere.

Ducesa de Sussex a împlinit 44 de ani pe 4 august, anul acesta, însă vocile din online au venit cu o serie de afirmații care pun la îndoială anul real al nașterii sale.

Pe platforma Reddit, un utilizator a susținut recent că Meghan Markle nu s-a născut în 1981, ci câțiva ani mai devreme. Postarea sa pe populara platforma era astfel: „MM susține că s-a născut pe 4 august 1981, ceea ce o face să aibă 43 de ani. Speculațiile de pe rețelele de socializare spun că… de fapt este mai în vârstă de 43 de ani.”

Alți comentatori au invocat declarațiile unui YouTuber și jurnalist care a descris-o ca având „sfârșitul anilor 40”, interpretare pe care internauții o consideră o dovadă că Ducesa de Sussex ar avea peste 44 de ani.

În 2023, Newsweek a relatat că un alt creator de conținut online a afirmat că Meghan s-ar fi născut, de fapt, în anul 1977. Totuși, potrivit publicației, ducesa și-a celebrat 40 de ani în august 2021 și a indicat ca dată de naștere ziua de 4 august 1981 în documentele oficiale.

Această dată arată că Meghan Markle este cu trei ani mai mare decât Prințul Harry și cu un an peste Prințul William și Kate Middleton.

Un videoclip publicat pe YouTube, la data de 9 februarie 2023, intitulat „Meg Is Really 45 Years Old! Samantha Exposes Meghan’s True Age In Court: She Was Born In 1977”, susține că documente judiciare ar indica anul 1977 ca cel al nașterii ducesei.

În cadrul acelui videoclip publicat, creatorul de conținut declară că „documentele judiciare depuse de sora (Samantha Markle) sa arată că Meghan s-a născut în 1977. Meghan și-a dezvăluit, de asemenea, vârsta reală anterior, în celălalt proces al său din Londra, în 2021.”

Același videoclip citează un mesaj de pe Twitter în care Meghan Markle este numită „Pinocchio”, iar vârsta sa este dezbătută.

„OMG. Îți dai seama că și-a dezvăluit adevărata vârstă. Pinocchio a declarat în documentul pe care l-ai arătat că avea doi ani când Samantha avea 15 ani când s-a mutat în cealaltă parte a orașului. Ceea ce înseamnă că există o diferență de 13 ani între ei. Samantha, născută în noiembrie 1964, are 57 de ani astăzi. Pinocchio este cu 13 ani mai tânăr. Această mică dezvăluire greșită înseamnă că Pinocchio are 44 de ani.”

Videoclipul menționează și un e-mail care ar conține „faptele” pe care Meghan dorea ca fostul secretar de comunicare al Palatului Kensington, Jason Knauf, „să le discute cu autorii cărții FF Finding Freedom”.

La împlinirea vârstei de 40 de ani, Meghan Markle a publicat un mesaj emoționant pe site-ul Archewell despre trăirile sale de la momentul respectiv privind vârsta pe care o avea.

„Reflectând asupra celei de-a 40-a aniversări a mele și asupra numeroaselor lucruri pentru care sunt recunoscătoare, sunt uimită că timpul se numără printre cele mai mari și mai esențiale daruri ale noastre.”, a scris atunci Meghan.

Care este vârsta reală a lui Meghan Markle

Cu toate acestea, în ciuda teoriilor conspiraționiste, datele oficiale contrazic teoriile online.

Numele complet Rachel Meghan Markle apare cu data de 4 august 1981 în California Birth Index, informație care coincide cu declarațiile sale publice. Aceeași dată figurează și în documentele depuse la Companies House din Regatul Unit, în perioada în care ea și Harry au administrat compania Sussex Royal.

Sora ei vitregă, Samantha Markle, a intentat un proces de calomnie în legătură cu biografia „Finding Freedom” și interviul acordat lui Oprah Winfrey. Totuși, cartea scrisă de Samantha, „Jurnalul surorii prințesei Pushy”, indică luna august 1981 ca moment al nașterii lui Meghan, chiar dacă menționează o altă zi.

Volumul scris de Samantha Markle include, de altfel, următorul pasaj: „Marea Migrație din 1632 i-a adus pe strămoșii noștri timpurii în Statele Unite din Anglia pe Mayflower și pe nava Lyon, dar marea migrație a genelor a adus nava «Meghan Flower» să acosteze la casa noastră pe 31 august 1981. Sora mea mai mică era bi-rasială, frumoasă și avea atât culoarea unei piersici, cât și a unui trandafir.”

Într-un document depus la instanță, avocații Samanthei precizează: „În timpul copilăriei lor, Ducesa a fost foarte apropiată de sora ei mai mare, în ciuda diferenței de vârstă de 17 ani.”

De asemenea, afirmațiile legate de acel e-mail menționat provin dintr-un alt proces, cel dintre Meghan Markle și The Mail on Sunday, în ceea ce privește publicarea unei scrisori adresate tatălui său, mai relatează Newsweek.

Deși au apărut multe speculații de-a lungul anilor, în mediul online, privind vârsta reală a ducesei, până în anul curent, documentele oficiale și registrele publice indică anul 1981 ca cel al nașterii lui Meghan Markle.