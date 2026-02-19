Experții dezvăluie ce tip de sare ajută la scăderea tensiunii arteriale

Înlocuirea sării de masă tradiționale cu sare cu potasiu poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, păstrând în același timp gustul preparatelor. Dieteticienii spun că această modificare simplă poate sprijini sănătatea cardiovasculară atunci când este folosită corect, potrivit EatingWell.

Cum susține sarea cu potasiu sănătatea inimii

Majoritatea sării de masă conține clorură de sodiu, care poate crește tensiunea arterială. Un aport ridicat de sodiu este asociat cu hipertensiune și boli cardiovasculare.

Sarea cu clorură de potasiu înlocuiește o parte sau tot sodiul cu potasiu. Cercetările arată că această schimbare poate reduce tensiunea arterială cu aproximativ 5,6/2,9 mm Hg. Chiar și scăderile mici pot reduce riscurile cardiovasculare pe termen lung.

Sodiul crește volumul de sânge prin retenție de lichide. Potasiul acționează diferit, ajutând la relaxarea vaselor de sânge și la eliminarea sodiului din organism. Acest echilibru susține valori mai sănătoase ale tensiunii arteriale.

Totuși, experții atrag atenția că aproximativ 70% din aportul de sodiu provine din alimente procesate. Înlocuirea sării acasă ajută, dar schimbările alimentare mai ample sunt esențiale.

Cum să folosești în siguranță sarea cu potasiu

Sarea cu potasiu se comercializează sub denumiri precum „Sare ușoară fără sodiu”, „Sare cu conținut redus de sodiu” sau „Sare de potasiu”. Dieteticienii recomandă utilizarea cu moderație și ca înlocuitor parțial.

Produsele care înlocuiesc mai mult de jumătate din sodiu pot avea un gust ușor amar. De asemenea, pot influența rezultatele la copt. Înlocuirea treptată este, de obicei, cea mai eficientă.

Cine ar trebui să evite sarea cu potasiu

Sarea cu potasiu nu este sigură pentru toată lumea. Persoanele cu boli de rinichi sau cu probleme renale ar trebui să o evite.

Cei care iau inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), sartani (ARB) sau diuretice care economisesc potasiul ar trebui să consulte medicul înainte. Un exces de potasiu poate fi periculos în aceste situații.

Experții recomandă și intensificarea gustului cu ierburi aromatice, condimente, citrice și oțet. Combinate cu alimente bogate în potasiu, aceste alternative pot susține natural sănătatea inimii.