Sir David Attenborough împlinește 100 de ani: BBC pregătește trei emisiuni noi și programe speciale

BBC a anunțat o săptămână specială de programe pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Sir David Attenborough, pe 8 mai. Omagiul va include trei producții noi și difuzări speciale ale celor mai cunoscute serii ale sale, scrie IrishIndependent.

Trei producții noi pentru a onora o legendă a televiziunii

Un nou documentar, Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure, revizitează seria emblematică din 1979. Programul original l-a urmărit pe Attenborough în 40 de țări, unde a filmat peste 600 de specii.

Noul film include interviuri cu Attenborough și echipa originală de producție. Aceștia rememorează provocări dramatice, inclusiv tensiuni politice, situații periculoase și filmări cu gorilele din Rwanda.

Attenborough va apărea și în Secret Garden, o serie în cinci părți dedicată faunei din grădinile britanice. Emisiunea evidențiază biodiversitatea din spațiile domestice și încurajează publicul să protejeze speciile vulnerabile.

Un eveniment live, David Attenborough’s 100 Years on Planet Earth, va avea loc la Royal Albert Hall. Spectacolul va include Orchestra de Concert a BBC și invitați speciali.

Serii clasice revin pe ecrane

BBC va redifuza episoade din documentarele Planet Earth II, Blue Planet II, Frozen Planet II și Seven Worlds, One Planet. Telespectatorii vor avea acces și la o colecție specială de 40 de programe pe BBC iPlayer.

Jack Bootle, responsabil pentru producțiile documentare de specialitate, a lăudat influența durabilă a lui Attenborough. El a declarat că prezentatorul a redefinit televiziunea științifică și a schimbat modul în care publicul privește natura.

Săptămâna aniversară va fi atât o celebrare, cât și un omagiu. Conducerea BBC a descris momentul drept o ocazie de a-i mulțumi lui Attenborough pentru o viață dedicată poveștilor despre natură.