A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC

Un judecător american a anunțat, joi, data la care va începe procesul intentat de președintele SUA, Donald Trump, împotriva BBC.
12 feb. 2026, 19:16, Știri externe

Procesul intentat de președintele american Donald Trump împotriva BBC, în valoare de miliarde de dolari, va avea loc în 2027, a anunțat un judecător american.

Potrivit Associated Press, judecătorul Roy K. Altman de la Curtea Federală pentru Districtul Sudic al Floridei a respins cererea BBC de a amâna procedurile. El a stabilit data provizorie de începere a procesului pe 15 februarie 2027, pentru un proces de două săptămâni.

Trump a dat în judecată BBC pentru defăimare din cauza modului în care un documentar BBC Panorama a editat două secțiuni dintr-un discurs, ceea ce a dat impresia că el și-ar fi încurajat direct susținătorii să ia cu asalt Capitoliul SUA pe 6 ianuarie 2021.

Concret, fragmentele montate în ediția Panorama sugerau că Trump le-ar fi spus mulțimii: „Vom merge la Capitol și voi fi acolo cu voi, și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare”. Cuvintele au fost preluate din secțiuni ale discursului său, la o distanță de aproape o oră una de alta.

BBC a recunoscut ulterior că editarea a fost o „eroare de judecată” și și-a cerut scuze față de Trump, dar a respins cererile sale de despăgubire și a contestat existența unui temei pentru o acțiune în defăimare și practici comerciale neloiale.

În urma acestui scandal, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al BBC News, Deborah Turness, au demisionat în noiembrie.

