Trump și restul lumii la Davos / 2000 de oameni au ieșit să protesteze împotriva Forumului și a lui Trump / Probabil, cea mai importantă ediție a Forumului de la Davos

Forumul Economic de la Davos, think-tank-ul lui Klaus Schwab inaugurat în 1971, de prea multe ori criticat pentru caracterul său elitist, a început luni într-un context de instabilitate geopolitică și într-un moment pe care specialiștii din domeniu îl consideră unul dintre cele mai dificile momente ale continentului european de la sfârșitul Războiului Rece.

Micul oraș din estul Elveției, situat la aproximativ 1560 de metri altitudine, în Alpii Retici, nu a fost, poate, niciodată, mai analizat din toate unghiurile, așa cum este acum, la cea de-a 56-a ediție, ediție care îl așteaptă pe Trump miercuri, după ce, anul trecut, promisese că anul acesta va fi aici.

Locul de negociere al lui trump este foarte strâmt

De data asta, miza este colosală, de când Trump a început să-și verbalizeze ambițiile teritoriale în privința Canadei și a Groenlandei.

Anul trecut, deși absent fizic, el a avut o intervenție în care le făceau celor care importau în SUA „o ofertă de nerefuzat”, după cum citează, într-un comentariu, BBC: fie construiești fabrici în SUA, fie plătești tarife care vor strânge trilioane de dolari: „E alegerea ta”.

„Cea mai importantă ediție din istoria Forumului”

Probabil că această ediție va fi, anticipează comentariul BBC, „cel mai important eveniment Davos din istorie”, pentru că influența lui Trump va determina viitorul, marcat de ceea ce ar putea deveni „Marea Perturbare Globală”.

Trump va fi urmărit cu egală îngrijorare și de liderii economici și politici prezenți, și de oamenii obișnuiți, care s-au adunat luni la Zurich pentru a protesta împotriva politicilor lui Trump.

Ei au mărșăluit pe străzi purtând pancarte pe care scria „Trump not welcome”. Aproximativ 2.000 de persoane au participat la protest.

Forumul Economic Mondial – „un circ”

„Mai mult ca niciodată, Forumul Economic Mondial este un adevărat circ unde oligarhi, autocraţi şi patroni de întreprinderi se amestecă, discutând despre cum să menţină profitabilitatea companiilor lor. Suntem aici pentru a ne afirma apartenenţa la rezistenţa globală împotriva autocraţilor şi fascismului şi de aceea manifestăm la Zurich”, a declarat Philipp Schmid, unul dintre organizatorii manifestației și reprezentant al Mișcării pentru Socialism.

Deși tema oficială a Forumului este „Un spirit de dialog”, ceea ce vrea Trump „să constrângă Europa să vândă Groenlanda” (BBC).

Davos nu e tocmai povestea de iubire a Americii

Totul se întâmplă într-un loc de care America nu este deloc îndrăgostită, locul „băncilor woke” și al „cărnii cultivate în laborator”, dar la care, iată, acum, Trump și-a aruncat buzduganul de anul trecut.

Pentru ediția de anul acesta, au existat sugestii conform cărora Casa Albă a insistat ca forumul să minimizeze agendele sale tipice de dezvoltare globală, ecologiste și „woke” în favoarea unor probleme economice dure.

Trump va veni la Davos, un teritoriu deloc prietenos pentru el, însoțit de o delegație de cinci oficiali, printre care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și trimisul special, Steve Witkoff.

Cine vine

Printre cei mai de seamă participanți se numără Președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Ahmad al-Sharaa al Siriei, premierul canadian Mark Carney, președintele Felix Tshisekedi al Congo, vicepremierul He Lifeng al Chinei și președintele Volodymyr Zelensky al Ucrainei.

China – a doua cea mai mare putere economică a lumii – va fi prezentă la nivel de miniștri de finanțe.

Printre titanii tehnologiei care vor fi prezenți se numără Jensen Huang de la Nvidia , Satya Nadella de la Microsoft, Demis Hassabis de la Google DeepMind și Arthur Mensch de la Mistral AI din Franța.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și directoarea generală a Organizației Mondiale a Comerțului, Ngozi Okonjo-Iweala, se numără printre zecile de oficiali de rang înalt din cadrul instituțiilor internaționale.

La forumul organizat în micuța stațiune de ski elvețiană, care nu depășește 10.000 de locuitori, sunt așteptați cu totul 3.000 de participanți provenind din mediul înalt, din mediul de afaceri, guvern, dar și activiști, jurnaliști și observatori externi.