Culisele reuniunii de la Bruxelles: Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că lupta împotriva lui Trump este o idee proastă

În încercarea de a mai calma tensiunile transatlantice, premierul italian Giorgia Meloni a prezentat în această săptămână, în spatele ușilor închise, argumentele lui Trump în fața liderilor europeni.

Mai exact, la summitul de la Bruxelles care a avut loc joi, Meloni le-a spus omologilor săi din UE că lupta împotriva lui Trump este o idee proastă, pentru că Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America, au declarat, sub anonimat, patru persoane familiarizate cu subiectul pentru POLITICO.

În plus, Meloni i-a mai îndemnat pe liderii UE să nu-l considere pe Trump nebun sau imprevizibil, așa cum l-au descris în privat unii oficiali.

Summit de urgență la Bruxelles, pe fondul noilor amenințări ale lui Trump

Liderii UE au convocat summitul de urgență la urmare a amenințărilor lui Trump de a impune tarife vamale asupra a opt țări europene care s-au opus cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei. După ce UE a amenințat că va recurge la măsuri comerciale drept răspuns la amenințările lui Trump, președintele american a decis, în cele din urmă, să renunțe la impunerea tarifelor.

Potrivit sursei citate, intervenția lui Meloni sugerează faptul că aceasta dorea o abordare mai echilibrată decât cea a unora dintre liderii prezenți la masa discuțiilor. Vineri, Meloni l-a primit la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz pentru a discuta despre o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și al industriei.

Tot vineri, Giorgia Meloni a declarat, într-o conferință de presă după întâlnirea cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, că speră că președintele american Donald Trump va reuși să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să îl poată nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace.

„Sper că vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Trump și sunt convinsă că el poate face diferența în realizarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, astfel încât și noi să îl putem nominaliza în sfârșit pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus Meloni în conferința de presă, potrivit Il Messaggero.