Critici dure pentru Meloni privind Consiliul pentru Pace al lui Trump: „O abominație care ofensează Italia”

Lideri politici importanți acuză executivul condus de Giorgia Meloni că subminează tradiția diplomatică a Italiei și riscă să încalce Constituția, scrie Corriere della Sera.

Parlamentul italian urmează să voteze marți mandatul privind participarea Italiei la Consiliul pentru Pace al lui Trump, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump. Deși Roma va avea doar statut de observator, opoziția consideră gestul un act de subordonare politică față de Washington.

Șefa Partidului Democrat, Elly Schlein, a declarat că Meloni „vrea să umilească tradiția diplomatică a acestei țări pentru a nu-l nemulțumi pe Trump”. Ea a avertizat că aderarea, chiar și simbolică, la un organism controlat unilateral riscă să încalce Articolul 11 din Constituția Italiei, care permite cedări de suveranitate doar în condiții de egalitate între state.

Criticile au fost reluate de fostul premier Giuseppe Conte, liderul Mișcării Cinci Stele, care a acuzat-o pe Meloni că „pătează imaginea Italiei” pentru a mulțumi administrația americană.

„O abominație care ofensează Italia”

Cel mai dur atac a venit din partea senatorului centrist Carlo Calenda, fondatorul partidului Azione. Acesta a descris Consiliul pentru Pace drept „o cabală de dictatori, oameni de afaceri și profitori”, condusă pe viață de Trump și încredințată ginerelui său, Jared Kushner.

„Faptul că Giorgia Meloni a decis să ne târască, chiar și ca observatori, în această abominație ofensează demnitatea Italiei și a poporului italian”, a declarat Calenda, referindu-se la planurile controversate de reconstrucție a Fâșiei Gaza vehiculate în cadrul inițiativei.

Consiliul pentru Pace al lui Trump a fost prezentat ca un instrument global de soluționare a conflictelor, începând cu Gaza.

Potrivit documentelor de statut apărute în presă, statele care doresc un loc permanent ar trebui să contribuie financiar cu cel puțin un miliard de dolari, iar Trump ar deține puteri extinse în conducerea organismului.

Majoritatea statelor UE au refuzat participarea, iar Comisia Europeană va fi prezentă doar ca observator. În acest context, opoziția italiană consideră că decizia guvernului Meloni izolează Italia în interiorul Uniunii Europene și o plasează într-o poziție vulnerabilă pe plan diplomatic.