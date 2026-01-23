Giorgia Meloni: Sper că Trump va pune capăt războiului din Ucraina, ca să-l putem nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri, într-o conferință de presă după întâlnirea cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, că speră că președintele american Donald Trump va reuși să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să îl poată nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace.

„Sper că vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Trump și sunt convinsă că el poate face diferența în realizarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, astfel încât și noi să îl putem nominaliza în sfârșit pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus Meloni în conferința de presă, potrivit Il Messaggero.

Și cancelarul german Friedrich Merz a fost de acord cu afirmația făcută de premierul italian. „Nu aș fi putut să o spun mai bine decât prim-ministrul”, a spus Merz.

Referitor la Consiliul pentru Pace, Meloni a mai declarat că i-a mai transmis lui Donald Truimp „că, din punct de vedere obiectiv, există probleme constituționale legate de modul în care a fost configurată inițiativa”. În acest sens, liderul italian i-a cerut lui Trump „să fie dispus să redeschidă această configurație pentru a răspunde nevoilor nu numai ale Italiei, ci și ale altor țări europene”, notează agenția ANSA.

Italia se numără printre țările care au fost invitate de președintele american Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace, o inițiativă pentru supravegherea armistițiului din Gaza. Inițiativa s-a transformat ulterior într-un mecanism care își propune să abordeze o gamă largă de conflicte internaționale.