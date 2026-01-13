Prima pagină » Știri externe » BBC solicită respingerea procesului intentat de Trump pentru discursul său editat într-un documentar Panorama

BBC va face demersuri pentru respingerea procesului intentat de Trump, după ce un documentar BBC Panorama ar fi indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american din 6 ianuarie 2021.
13 ian. 2026

BBC va lua măsuri pentru ca procesul intentat de Donald Trump în legătură cu o editare din 6 ianuarie a emisiunii Panorama să fie respins, arată documentele judiciare citate de Sky News.

Documentele arată că BBC susține că instanța din Florida nu are „competență personală” asupra lor, că locul de judecată este „necorespunzător” și că Trump „nu a formulat o cerere”.

În plus, corporația va susține că nu a creat, produs sau difuzat documentarul în Florida și că afirmația lui Trump potrivit căreia documentarul era disponibil în SUA pe serviciul de streaming BritBox este neadevărată, menționează BBC.

Postul de televiziune a fost criticat pentru difuzarea unui documentar Panorama, care conținea un clip editat din discursul lui Trump la un miting din 6 ianuarie 2021.

Potrivit The Guardian, fragmentele montate în ediția Panorama sugerau că Trump le-ar fi spus mulțimii: „Vom merge la Capitol și voi fi acolo cu voi, și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare”. Cuvintele au fost preluate din secțiuni ale discursului său, la o distanță de aproape o oră una de alta.

Demisii la vârful BBC în urma acuzațiilor

În urma acestui scandal, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al BBC News, Deborah Turness, au demisionat în noiembrie.

Trump a solicitat despăgubiri de 5 miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare, susținând că BBC l-a defăimat și că a încălcat Legea din Florida privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale.

BBC a recunoscut ulterior că editarea a fost o „eroare de judecată” și și-a cerut scuze față de Trump.

Odată cu revenirea sa la Casa Albă, Trump a obținut mai multe victorii juridice de mare amploare împotriva marilor companii media din SUA. De exemplu, ABC, deținută de Disney, a acceptat să plătească 15 milioane de dolari ca parte a unei înțelegeri în cadrul unui proces de calomnie intentat de Trump după comentariile făcute de prezentatorul George Stephanopoulos.

