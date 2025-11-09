Prima pagină » Știri externe » Conducerea BBC demisionează din cauza editării unui discurs al lui Trump

Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al BBC News, Deborah Turness, au demisionat duminică, în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.
Laurențiu Marinov
09 nov. 2025, 21:04, Știri externe

Într-o declarație publicată pe site-ul BBC, Deborah Turness, directorul general al departamentului de știri, a declarat că „s-au făcut greșeli”, potrivit CNN.

BBC a fost acuzată că un documentar Panorama a indus în eroare în mod deliberat telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.

O notă internă de denunțare a neregulilor, dezvăluită de ziarul britanic The Telegraph, susținea că BBC a „manipulat” un discurs al lui Trump, făcând să pară că acesta a încurajat revoltații de la Capitoliu, spunându-le că va merge alături de ei „să lupte ca naiba”.

De fapt, Trump a spus în discursul său de la Washington DC din 6 ianuarie 2021 că „Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori, congresmeni și femei”.

Conform notei interne, documentarul l-a făcut pe președintele SUA să pară că spune lucruri pe care nu le-a spus niciodată, prin îmbinarea unor imagini.

După ce știrea a apărut, fiul lui Trump, Donald Trump Jr., a distribuit-o pe X, scriind: „«Reporterii» de știri false din Marea Britanie sunt la fel de necinstiți și plini de rahaturi ca cei de aici, din America!!!!”

Acuzațiile l-au determinat pe secretarul de presă al lui Donald Trump să acuze BBC-ul drept „știri 100% false” și „mașină de propagandă”.

Contribuabilii britanici sunt „forțați să plătească factura pentru o mașinărie de propagandă de stânga”, a declarat Karoline Leavitt, un oficial de rang înalt de la Casa Albă, într-un interviu recent acordat publicației Telegraph.