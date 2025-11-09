Conducerea BBC demisionează din cauza editării unui discurs al lui Trump

Într-o declarație publicată pe site-ul BBC, Deborah Turness, directorul general al departamentului de știri, a declarat că „s-au făcut greșeli”, potrivit CNN.

BBC a fost acuzată că un documentar Panorama a indus în eroare în mod deliberat telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.

O notă internă de denunțare a neregulilor, dezvăluită de ziarul britanic The Telegraph, susținea că BBC a „manipulat” un discurs al lui Trump, făcând să pară că acesta a încurajat revoltații de la Capitoliu, spunându-le că va merge alături de ei „să lupte ca naiba”.

De fapt, Trump a spus în discursul său de la Washington DC din 6 ianuarie 2021 că „Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori, congresmeni și femei”.

Conform notei interne, documentarul l-a făcut pe președintele SUA să pară că spune lucruri pe care nu le-a spus niciodată, prin îmbinarea unor imagini.

După ce știrea a apărut, fiul lui Trump, Donald Trump Jr., a distribuit-o pe X, scriind: „«Reporterii» de știri false din Marea Britanie sunt la fel de necinstiți și plini de rahaturi ca cei de aici, din America!!!!”

Acuzațiile l-au determinat pe secretarul de presă al lui Donald Trump să acuze BBC-ul drept „știri 100% false” și „mașină de propagandă”.

Contribuabilii britanici sunt „forțați să plătească factura pentru o mașinărie de propagandă de stânga”, a declarat Karoline Leavitt, un oficial de rang înalt de la Casa Albă, într-un interviu recent acordat publicației Telegraph.