Donald Trump s-a decis să dea în judecată BBC. Va cere „între unu și cinci miliarde de dolari”

„Probabil vom intenta procesul în această după-amiază sau mâine dimineață”, a declarat președintele SUA reporterilor de la Casa Albă. „Mi-au pus literalmente cuvinte în gură”, s-a plâns el, potrivit Le Figaro.

În urmă cu câteva săptămâni, președintele american a declarat că va cere „între unu și cinci miliarde de dolari” de la BBC.

BBC, a cărei audiență și reputație se extind mult dincolo de granițele Regatului Unit, se află în plină agitație de la dezvăluirile despre programul său emblematic de știri, Panorama. Chiar înainte de alegerile prezidențiale americane din 2024, Panorama a difuzat fragmente separate dintr-un discurs al lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, editat astfel încât republicanul părea să-și îndemne explicit susținătorii să atace Capitoliul din Washington.

Președintele BBC, Samir Shah, i-a trimis ulterior o scrisoare de scuze lui Donald Trump, dar nu a reușit să-l convingă pe miliardarul în vârstă de 79 de ani.

În urma scandalului, șefa departamentului de știri al BBC, Deborah Turness, și directorul general Tim Davie și-au dat demisia.

Președintele BBC a declarat în fața unei comisii parlamentare care investighează erorile legate de editarea lui Trump că șefa de știri, Deborah Turness, a avut dreptate să demisioneze din cauza „erorii din divizia sa”.

Donald Trump, procese cu mai multe grupuri media

Președintele SUA a intentat sau a amenințat că va intenta procese împotriva mai multor grupuri media din Statele Unite, dintre care unele au plătit sume substanțiale pentru a soluționa procesele.

De la revenirea la putere, a adus la Casa Albă numeroși creatori de conținut și influenceri favorabili, lansând simultan numeroase insulte la adresa jurnaliștilor din mass-media tradiționale. Unul dintre acești nou-veniți invitați de administrația Trump este canalul conservator britanic GB News, apropiat de liderul partidului anti-imigrație Reform UK, Nigel Farage.