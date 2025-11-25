Lupta lui Trump cu BBC ar putea amenința acoperirea globală a postului

În urma scandalului, șefa departamentului de știri al BBC, Deborah Turness, și directorul general Tim Davie și-au dat demisia.

Trump amenință acum cu un proces de 5 miliarde de dolari, iar criticii BBC din alte țări promit măsuri similare. În India, guvernul condus de premierul Narendra Modi a avertizat că va folosi episodul ca exemplu în viitoarele conflicte cu BBC, scrie Reuters.

Rusia a catalogat BBC drept „instrument de propagandă și dezinformare”, în timp ce fostul personal și analiști media avertizează că organizația trebuie să reziste presiunilor pentru a nu-și pierde credibilitatea globală.

BBC, care transmite în 43 de limbi în 64 de țări și ajunge la 418 milioane de oameni săptămânal, a fost întotdeauna considerată un reper al jurnalismului imparțial. De la transmisiuni în zone ocupate de naziști în al Doilea Război Mondial până la zone cu restricții severe privind libertatea de exprimare în Africa, BBC și-a menținut rolul de sursă de informare critică.

Criticii intern și extern subliniază că BBC trebuie să-și protejeze reputația și independența editorială. BBC Chair Samir Shah a declarat că organizația va lupta împotriva procesului intentat de Trump, în timp ce extinderea comercială în SUA, inclusiv lansarea unui paywall pe BBC.com, vizează compensarea scăderii veniturilor. Potrivit sondajelor, BBC rămâne cel mai de încredere brand de știri din Marea Britanie și al doilea în SUA, după Weather Channel.

Experți precum Emily Bell de la Columbia Journalism School avertizează că presiunile politice, precum cele exercitate de Trump sau guvernele ostile, ar putea complica activitatea BBC în SUA. Totodată, BBC susține că serviciile sale mondiale joacă un rol vital în contracararea dezinformării și furnizarea de informații critice persoanelor aflate în situații de risc.