Kate Middleton la 44 de ani: „Mă surprind reflectând la cât de recunoscătoare sunt”

Prințesa de Wales (Kate Middleton, după cum o numește presa britanică) împlinește vineri 44 de ani, ocazie cu care a postat un videoclip emoționant, ultimul dintr-o serie de 4, în care elogiază natura. Sau „Mama Natură”, după cum o numește ea.

Videoclipul e intens și personal, după cum observă publicația britanică People.

Într-o tulburătoare mărturisire, Prințesa nu se ferește să se declare „profund recunoscătoare” pentru simplul fapt că este în viață.

„Iarna aduce liniște, răbdare, contemplare”

Videoclipul „Iarna”, ultimul din seria trimestrială de videoclipuri destinate naturii, o arată pe Kate plimbându-se pe un pod, scufundându-și mâna într-un pârâu și arătând gânditoare în timp ce stă într-un câmp înghețat, oferind în același timp o voce din off care reflectează asupra propriei experiențe personale: vindecarea.

„Chiar și în cel mai rece și mai întunecat anotimp, iarna are un fel de a ne aduce liniște, răbdare și o contemplare tăcută. Acolo unde pârâul încetinește suficient cât să ne putem vedea propria reflexie. Să descoperim cele mai profunde părți ale ființei noastre, alături de șoaptele și pulsul fiecărei ființe vii”, începe vocea lui Kate.

„Râurile din noi curg cu ușurință”

„Mă surprind reflectând la cât de profund recunoscătoare sunt”, continuă Kate, care a purtat o haină verde și o șapcă de vânzător de ziare asortată pentru film.

Cancer survivor #PrincessCatherine marks 44th birthday with ‘personal’ message about healing after ‘darkest season’

Video By princeandprincessofwales

on IGhttps://t.co/6Yk0UcWPvC via @PageSix pic.twitter.com/UPM9OHa1Pc — Brightly (@BrightlyAgain) January 9, 2026

„Căci râurile din noi curg cu ușurință. Fricile sunt spălate, curățate și purificate. Împăcați-vă cu lacrimile noastre și descoperiți ce înseamnă să fii în viață.”

„Să fii una cu natura. Un profesor liniștit și o voce blândă care ne îndrumă. În memorie, ajutându-ne să ne vindecăm”, adaugă Prințesa Kate.

„Putem învăța de la Mama Natură”

Serialul „Mama Natură” a fost o „reflecție profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec, dar și o poveste despre puterea naturii și creativitatea în vindecarea colectivă”.

„Putem învăța atât de multe de la Mama Natură, pe măsură ce căutăm să construim o lume mai fericită și mai sănătoasă”, a adăugat ea.

„Iarna” – ultimul episod al seriei

Colecția „Mama Natură” a fost lansată în 2025, la începutul Săptămânii de Conștientizare a Sănătății Mintale.

Acest ultim episod, realizat de Will Warr, vine după anunțul Prințesei privind remisia cancerului de care suferea și pe care-l anunțase în martie 2024.

„C.”

Kate este de multă vreme o susținătoare a conectării cu natura, inclusiv a „băii de pădure”, pe care va continua s-o promoveze și să le și practice, mai ales că, de la diagnostic încoace, relația ei cu natura a căpătat un sens mai profund.

Ea a semnat postarea cu „C.”.