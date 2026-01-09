Prima pagină » Cultură-Media » De Ziua Culturii Naționale, Muzeul Cotroceni va putea fi vizitat gratuit, dar cu o condiție

De Ziua Culturii Naționale, Muzeul Cotroceni va putea fi vizitat gratuit, dar cu o condiție

Muzeul Național Cotroceni, superba bijuterie arhitectonică înălțată de Șerban Cantacuzino în sec. al XVII-lea, permite vizitarea gratuită, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, cu o condiție, însă. Superba clădire ce îmbină stilul eclectic francez cu stilul neoromânesc al lui Grigore Cerchez a fost, de-a lungul timpului, reședință domnească și a Familiei Regale.
De Ziua Culturii Naționale, Muzeul Cotroceni va putea fi vizitat gratuit, dar cu o condiție
Sursa foto: Facebook / Muzeul Național Cotroceni
Luiza Moldovan
09 ian. 2026, 20:34, Social

Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat gratuit miercuri, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, de către toți cei care aleg varianta de vizitare individuală, fără ghid, potrivit unei relatări postate pe contul oficial de socializare.

Publicul va avea acces atât în spațiile reprezentative ale fostei reședințe regale, cât și în expoziția temporară dedicată regelui Ferdinand și reginei Maria, deschisă până la jumătatea lunii februarie.

Pe traseul de vizitare sunt incluse: saloanele oficiale de la primul etaj, apartamentele private ale Familiei Regale, situate la etajul al doilea, expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, care propune o perspectivă diferită asupra celor doi suverani.

Cum se face accesul

Accesul se face exclusiv pe la intrarea din șoseaua Cotroceni, pe baza unui act de identitate valabil sau a pașaportului, prezentat în original.

Vizitele se desfășoară din oră în oră, între 9:00 și 16:00, iar cei interesați nu trebuie să își facă rezervare în prealabil.

Inițiativa face parte din programul instituției dedicat Zilei Culturii Naționale și își propune să încurajeze publicul să descopere patrimoniul istoric și cultural al Palatului Cotroceni într-un cadru accesibil tuturor.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026
Gandul
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor