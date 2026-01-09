De Ziua Culturii Naționale, Muzeul Cotroceni va putea fi vizitat gratuit, dar cu o condiție

Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat gratuit miercuri, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, de către toți cei care aleg varianta de vizitare individuală, fără ghid, potrivit unei relatări postate pe contul oficial de socializare.

Publicul va avea acces atât în spațiile reprezentative ale fostei reședințe regale, cât și în expoziția temporară dedicată regelui Ferdinand și reginei Maria, deschisă până la jumătatea lunii februarie.

Pe traseul de vizitare sunt incluse: saloanele oficiale de la primul etaj, apartamentele private ale Familiei Regale, situate la etajul al doilea, expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, care propune o perspectivă diferită asupra celor doi suverani.

Cum se face accesul

Accesul se face exclusiv pe la intrarea din șoseaua Cotroceni, pe baza unui act de identitate valabil sau a pașaportului, prezentat în original.

Vizitele se desfășoară din oră în oră, între 9:00 și 16:00, iar cei interesați nu trebuie să își facă rezervare în prealabil.

Inițiativa face parte din programul instituției dedicat Zilei Culturii Naționale și își propune să încurajeze publicul să descopere patrimoniul istoric și cultural al Palatului Cotroceni într-un cadru accesibil tuturor.