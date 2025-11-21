50.000 de asistente medicale ar putea părăsi Marea Britanie din cauza planurilor de imigrare

Premierul Keir Starmer a promis că va reduce migrația netă, cu planuri de a-i obliga pe migranți să aștepte până la 10 ani pentru a solicita stabilirea în Regatul Unit, în loc să obțină automat statutul de rezident permanent după cinci ani.

Măsurile, care includ și planuri de ridicare a cerințelor de competență pentru lucrătorii străini la nivel de diplomă și de ridicare a standardelor de limba engleză necesare pentru toate tipurile de vize, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere, sunt văzute ca o încercare de a combate ascensiunea partidului Reform UK al lui Nigel Farage. O consultare publică cu privire la planuri este așteptată în curând, au declarat surse.

Liderii din domeniul asistenței medicale au declarat pentru The Guardian că planurile sunt „imorale” și că îi tratează pe migranții cu înaltă calificare drept „mingi de fotbal politice”. Aceștia au spus că un exod în masă al asistentelor medicale ar amenința siguranța pacienților și ar deraia eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Conform propunerilor, lucrătorii migranți din fiecare sector al economiei ar fi afectați. Cu toate acestea, cel mai grav impact ar fi asupra sistemului de sănătate, care deja se confruntă cu presiunea creșterii cererii de îngrijire din cauza lipsei de personal.