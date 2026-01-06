Prima pagină » Știri externe » Planurile guvernului britanic privind siguranța rutieră: Ce vor fi nevoiți să facă șoferii trecuți de o anumită vârstă

Planurile guvernului britanic privind siguranța rutieră: Ce vor fi nevoiți să facă șoferii trecuți de o anumită vârstă

Guvernul britanic plănuiește introducerea unei măsuri în rândul șoferilor care au vârsta de peste 70 de ani. Măsura face parte din noua strategie privind siguranța rutieră, care va fi publicată miercuri.
Persoană în vârstă, la volan. Sursa foto: Pexels
Diana Nunuț
06 ian. 2026, 17:24, Social

Șoferii din Marea Britanie care au vârsta peste 70 de ani vor fi nevoiți să efectueze un control oftalmologic la fiecare trei ani, informează BBC.

Această inițiativă face parte din noua strategie a guvernului privind siguranța rutieră, care va fi publicată miercuri. Alte măsuri propuse prevăd reducerea limitei de alcoolemie la volan în Anglia, dar și puncte de penalizare în cazul în care șoferii nu folosesc centura de siguranță.

Măsura care îi va viza pe șoferii cu vârsta de cel puțin 70 de ani vine în contextul în care aproape 25% din șoferii de mașini uciși în 2024 avea vârsta de 70 de ani sau mai mult, potrivit datelor guvernului.

Concret, șoferii trebuie să poată citi o plăcuță de înmatriculare de la o distanță de 20 de metri, conform Agenției pentru Eliberarea Permiselor de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (DVLA).

În prezent, profesioniștii din domeniul sănătății le recomandă persoanelor de peste 60 de ani să efectueze un control oftalmologic odată la doi ani, acestea fiind gratuite.

Lilian Greenwood, ministrul pentru transport local, a declarat, potrivit Sky News, că măsura este benefică în contextul în care populația în vârstă a țării crește.

„Știm că șofatul este important pentru bunăstarea și independența persoanelor în vârstă, dar trebuie să ne asigurăm că toți participanții la trafic sunt în siguranță. Pe măsură ce populația în vârstă a țării crește, această primă strategie de siguranță rutieră din ultimul deceniu va echilibra libertățile personale cu măsurile de salvare a vieților omenești”, a spus acesta.

