Prințesele Beatrice și Eugenie, afectate de scandalul dosarelor Epstein

Deși niciuna dintre prințese nu este acuzată de vreo faptă ilegală, reapariția numelui lor are loc într-un moment delicat pentru monarhia britanică, intensificând presiunea publică asupra familiei regale, mai scrie CNN.

Legături controversate și întâlniri la Miami

Documentele indică faptul că Sarah Ferguson ar fi menținut legătura cu Epstein chiar și după ce acesta a fost condamnat, în 2008. Potrivit actelor, în iulie 2009, la scurt timp după eliberarea lui Epstein din închisoare, Ducesa de York l-ar fi întâlnit la un prânz în Miami, fiind însoțită de fiicele sale, Beatrice și Eugenie, care aveau atunci 20 și, respectiv, 19 ani.

În emailurile incluse în dosar se observă o relație apropiată între Ferguson și Epstein. Aceasta este evidențiată prin mesaje de mulțumire și referințe cu caracter personal. De asemenea, apar detalii considerate jenante referitoare la viața privată a prințesei Eugenie.

În paralel, presiunea asupra prințului Andrew se intensifică în contextul unor investigații privind presupuse abuzuri de putere în timpul mandatului său de trimis comercial al Regatului Unit. Acesta a negat în mod constant orice ilegalitate în relația sa cu Epstein.

Prințesele și o prezență publică redusă

Beatrice (37 de ani) și Eugenie (35 de ani), deși dețin titlul de „Alteță Regală”, nu sunt membri activi ai familiei regale. În ultima perioadă, au evitat aparițiile publice și nu au făcut declarații oficiale.

Potrivit presei britanice, există un sentiment de empatie din partea publicului față de cele două. Acestea sunt percepute ca victime ale acțiunilor părinților lor. Surse apropiate susțin că relațiile dintre fiice și părinți ar fi devenit tensionate.

Cariere independente și poziția Regelui Charles al III-lea

Ambele prințese și-au construit cariere în afara cercurilor regale tradiționale. Beatrice activează în consultanță strategică și implicare în organizații caritabile. Eugenie lucrează în domeniul artistic și este co-fondatoare a unei organizații care luptă împotriva traficului de persoane.

Regele Charles al III-lea a luat anterior măsuri ferme, retrăgându-i prințului Andrew titlurile și îndepărtându-l din viața publică. Recent, Palatul Buckingham a transmis că suveranul este dispus să coopereze cu autoritățile britanice în cadrul anchetelor în desfășurare.

Pe măsură ce investigațiile continuă, Beatrice și Eugenie încearcă să își protejeze imaginea. Totodată ele se luptă să își mențină viața profesională și personală departe de scandalul care afectează în continuare numele familiei York.