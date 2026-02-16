Dosarele Epstein: Poliția cere guvernului britanic să nu publice un document-cheie referitor la Mandelson. Care e motivul

Poliția a cerut guvernului britanic să nu publice un schimb de e-mailuri cheie în care Downing Street îl întreba pe fostul ambasador al țării în SUA, Peter Mandelson, despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Informația a fost dezvăluită de două persoane familiarizate cu subiectul pentru POLITICO.

Șeful de cabinet al premierului i-a trimis lui Mandelson un e-mail în care i-a pus trei întrebări despre legăturile sale Epstein, înainte de a fi numit în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA la finalul anului 2024.

E-mailurile, trimise în numele premierului britanic Keir Starmer, includeau, printrele altele, motivul pentru care Mandelson a continuat să mențină legătura cu Epstein după condamnarea acestuia din 2008, mai spun sursele pentru POLITICO.

Publicarea lor ar submina ancheta penală separată care îl vizează pe Mandelson

Poliția Metropolitană a cerut guvernului să nu publice acest schimb de e-mailuri în acest moment, pentru a nu compromite o anchetă penală separată asupra lui Mandelson.

„În cadrul anchetei noastre, vom examina materialele identificate și furnizate de Cabinetul Primului Ministru pentru a evalua dacă publicarea acestora ar putea avea un impact negativ asupra anchetei noastre sau asupra eventualelor urmăriri penale ulterioare. Vom colabora cu Cabinetul Primului Ministru pentru a examina documentele relevante în următoarele săptămâni”, a spus un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane, fără a confirma sau infirma informațiile POLITICO.

La începutul lunii februarie, parlamentarii britanici au votat pentru a publicarea documentelor referitoare la numirea lui Mandelson în funcția de ambasador al țării în SUA.

În prezent, Poliția Metropolitană investighează dacă Mandelson a comis o abatere în funcția publică după ce un schimb de e-mailuri din 2009, menționat în ultimele dezvăluiri din dosarele Epstein, părea să arate că el i-a transmis infractorului sexual detalii despre discuțiile financiare ale guvernului.