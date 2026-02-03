Prima pagină » Știri externe » Lituania începe o anchetă legată de dosarele Epstein, privind traficul de persoane

Procurorii lituanieni au declarat, marți, că vor începe o anchetă privind un posibil caz de trafic de persoane, după ce Statele Unite au făcut publice documente referitoare la defunctul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, care conțineau referiri la personalități lituaniene.
Alexandra-Valentina Dumitru
03 feb. 2026, 19:38, Știri externe

„O anchetă obiectivă și aprofundată a circumstanțelor de legalitate îndoielnică, precum și cooperarea juridică internațională sunt posibile numai dacă se lansează o anchetă preliminară”, a declarat procuratura generală a Lituaniei într-un comunicat, fără a numi suspecți sau infracțiuni specifice.

Marți, președintele Gitanas Nauseda a solicitat o anchetă principială a autorităților de aplicare a legii în acest caz, potrivit Reuters.

Mass-media lituaniană a relatat că numele mai multor modele și personalități din lumea artei lituaniene sunt menționate în dosarele publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție al SUA.

Mai mulți artiști au anunțat boicotarea festivalului de artă Midsummer Vilnius, al cărui promotor, Valdas Petreikis, este menționat în dosare ca fiind beneficiarul unor plăți din partea lui Epstein.

Petreikis a declarat că nu era la curent cu infracțiunile lui Epstein la momentul cunoașterii lor, neagă comiterea vreunei fapte ilegale și se retrage din promovarea evenimentelor artistice din cauza reacției negative a opiniei publice.

Poliția și procurorii lituanieni evaluează în prezent informațiile făcute publice, analizează cadrul juridic și fac schimb de informații cu partenerii, a declarat procuratura generală.

