Trump cere Departamentului de Justiție să înceapă o anchetă oficială privind legăturile lui Epstein cu personalități cunoscute

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că are în vedere o solicitare adresată procurorului general Pam Bondi pentru o investigație asupra relațiilor lui Jeffrey Epstein cu o serie de persoane influente, inclusiv figuri pe care el le consideră rivali politici.

Declarația președintelui apare după publicarea unor e mailuri din arhiva lui Jeffrey Epstein care îl menționează.

„Acum, când democrații folosesc farsa Epstein, care îi implică pe democrați, nu pe republicani, pentru a încerca să se abată de la dezastruoasa lor ÎNCHIDERE și de la toate celelalte eșecuri ale lor, îi voi ruga pe A.G. Pam Bondi și pe Departamentul de Justiție, împreună cu marii noștri patrioți de la FBI, să investigheze implicarea și relația lui Jeffrey Epstein cu Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase și multe alte persoane și instituții, pentru a stabili ce se întâmpla cu ei și cu el”, a scris Trump pe Truth Social.

În ultimele luni, președintele Donald Trump a încercat să respingă constant întrebările adresate lui despre Jeffrey Epstein.

El a cerut republicanilor să blocheze în Camera Reprezentanților o petiție legată de finanțare și a insistat pentru un vot privind publicarea dosarelor Departamentului de Justiție asociate lui Epstein.

Președintele Camerei a anunțat că va include acest vot pe agenda săptămânii viitoare.

„Aceasta este o altă înșelătorie de tipul «Rusia, Rusia, Rusia», toate săgețile fiind îndreptate spre democrați”, a scris Donald Trump vineri.