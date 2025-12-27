Prima pagină » Știri externe » Trump cere dezvăluirea numelor democraților din dosarele Epstein: „Faceți-i de rușine”

Președintele american Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să facă publice numele democraților care au colaborat cu Epstein. „Faceți-i de rușine”, a scris liderul de la Casa Albă într-o postare pe rețelele sociale.
Diana Nunuț
27 dec. 2025, 16:28, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Departamentului de Justiție să dezvăluie numele tuturor democraților menționați în dosarele Epstein, afirmând că agenția ar trebui „să-i facă de rușine”.

Potrivit CBS News, președintele Trump a sugerat vineri că Departamentul de Justiție dedică prea mult timp dosarelor legate de Jeffrey Epstein, dar a afirmat că ar trebui numiți democrații proeminenți care au legături cu infractorul sexual.

„(…) încă un milion de pagini suplimentare despre Epstein. Departamentul de Justiție este constrâns să-și consacre întregul timp pentru această înșelătorie orchestrată de către democrați. Ei sunt cei care au colaborat cu Epstein, nu republicanii. Faceți publice toate numele lor, faceți-i de râs și reveniți la a ajuta țara noastră”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Noi documente publicate privind cazul Epstein

Luna trecută, Trump a declarat că republicanii ar trebui să voteze în favoarea Legii privind transparența dosarelor Epstein, care impunea publicarea dosarelor. În același timp, președintele american s-a concentrat asupra democraților care au legături cu Epstein. La jumătatea lunii noiembrie, el a cerut Departamentului de Justiție să investigheze legăturile lui Epstein cu fostul președinte Bill Clinton și alți doi democrați.

La începutul acestei săptămâni, au fost publicate noi documente privind cazul Epstein. Un e-mail din 2020 al unui procuror federal afirma că jurnalele de zbor au arătat că Trump zburase cu avionul privat al lui Epstein „de mult mai multe ori” decât se știa anterior.

Trump și Epstein au fost în cercuri sociale comune în anii 1990 și 2000, dar președintele american susține că a rupt legăturile cu acesta cu mulți ani în urmă.

Până acum, nici Trump și nici fostul președinte Clinton nu au fost acuzați de vreo faptă ilegală de către autorități.

