O persoană din interior dezvăluie cum preferințele președintelui influențează mâncarea de la Casa Albă și meniurile oficiale.
O persoană din interior rupe tăcerea despre mâncarea de la Casa Albă
Sursă foto: X
Bianca Popa
13 ian. 2026, 17:19, Life-Inedit

O relatare din interior a reaprins dezbaterea privind standardele culinare de la Casa Albă.

Potrivit jurnaliștilor familiarizați cu rutina prezidențială, mâncarea servită acolo este adesea sub așteptări, scrie Mashed.

Gusturile simple și obiceiurile alimentare ale lui Trump

Într-un episod din noiembrie 2025 al podcastului Inside Trump’s Head, jurnaliștii au discutat preferințele culinare ale lui Donald Trump.

Trump este descris ca preferând fast-food-ul, burgerii și friptura cu ketchup în detrimentul preparatelor elaborate sau rafinate.

Surse apropiate susțin că mănâncă frecvent înainte de dineurile oficiale, evitând apoi majoritatea felurilor servite.

În timpul evenimentelor de stat, atenția sa ar fi concentrată mai degrabă pe conversații decât pe mâncare.

Dineuri de stat care rareori îl impresionează pe președinte

Contrastul dintre gusturile lui Trump și meniurile oficiale este evident.

În 2018, președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost servit la Casa Albă cu miel de primăvară și orez Carolina auriu.

Un dineu regal ulterior, găzduit de Regele Charles III, a inclus pui organic și legume de sezon.

Potrivit insiderilor, Trump a gustat foarte puțin din aceste preparate, preferând anterior burgeri sau mâncăruri familiare.

De ce mâncarea de la Casa Albă are o reputație proastă

Jurnalistul Michael Wolff a declarat tranșant că „mâncarea de la Casa Albă este groaznică”.

El susține că problema depășește preferințele lui Trump și ține de modul în care sunt concepute mesele diplomatice de amploare.

Dineurile de stat ar semăna cu mâncarea de banchet, unde atractivitatea generală primează în fața gustului distinct.

Sosurile complicate și combinațiile prea ambițioase pot copleși preparatele, în loc să le pună în valoare.

Wolff a sugerat, de asemenea, că bucătarii privați nu ating întotdeauna nivelul restaurantelor de top.

Împreună, acești factori duc la mese spectaculoase vizual, dar nesatisfăcătoare.

Rezultatul este, spun criticii, o bucătărie mai degrabă ceremonială decât cu adevărat plăcută.

