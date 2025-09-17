Meniul regal pentru Trump: lux, tradiție și băuturi simbolice la Castelul Windsor

La Castelul Windsor, regele Charles și regina Camilla îi găzduiesc pe președintele Donald Trump și pe Prima Doamnă Melania la un banchet de stat fastuos, potrivit The Mirror.

Seara celebrează eleganța culinară adânc înrădăcinată în tradiție, cu un meniu scris în limba franceză și atent conceput pentru a reflecta patrimoniul Marii Britanii, onorând în același timp oaspeții americani.

Trump, însă, va refuza un element-cheie al festinului – cocktailul personalizat creat în onoarea lui – din cauza faptului că nu consumă alcool.

Un banchet rafinat cu trei feluri

Oaspeții încep cu panna cotta din creson de Hampshire, tartă sărată cu parmezan și salată de ou de prepeliță.

Felul principal include ruladă de pui organic din Norfolk, învelit în dovlecei, cu sos infuzat cu cimbru și sarvă. Desertul este înghețată de vanilie, umplută cu sorbet de zmeură din Kent și însoțită de prune Victoria ușor poșate, scoțând în evidență cele mai bune produse britanice.

Vinuri și băuturi rare

Selecția de vinuri include Wiston Estate Cuvée 2016, Corton-Charlemagne Grand Cru 2018, Ridge Vineyards Monte Bello 2000 și Pol Roger 1998. Șampania preferată a lui Sir Winston Churchill, Pol Roger Extra Cuvée de Réserve 1998, a fost aleasă și datorită admirației președintelui pentru premierul britanic din vremea războiului.

După cină, oaspeților de seamă li se oferă Warre’s 1945 Vintage Port, marcând simbolic faptul că Trump este cel de-al 45-lea președinte al SUA, alături de coniacul Hennessy 1912, în onoarea anului de naștere al mamei sale, Mary Anne MacLeod născută în Scoția.

Whisky-ul rar Bowmore Queen’s Cask 1980, dăruit inițial Reginei Elisabeta, completează lista.

O tradiție cu cocktail transatlantic

Continuând o nouă tradiție regală, mixologii au creat Transatlantic Whisky Sour, care combină Johnnie Walker Black cu marmeladă, spumă de pecan și un bezea prăjită așezată pe un biscuit în formă de stea, inspirat de s’mores.

În timp ce alți lideri au acceptat cu plăcere astfel de cocktailuri personalizate, Trump va refuza băutura, rămânând ferm în sobrietatea sa — o alegere influențată de moartea tragică a fratelui său.

Meniul de la banchetul de astăzi contrastează puternic cu cel servit la vizita lui Trump din 2019, găzduit atunci de regretata regină Elisabeta a II-a.

Atunci, oaspeții au avut ca aperitiv file de halibut cu mousse de creson, sparanghel și sos de hasmațuchi, urmat de șa de miel Windsor cu ierburi, legume de sezon și sos de porto.

Desertul a fost tartă sablé cu căpșuni și cremă de verbenă.