Un roman din 1987 a devenit bestseller ca urmare a controverselor pe care le-a provocat pe rețelele de socializare

Romanul „Durerea războiului” a fost lansat în 1987. A stârnit controverse încă de atunci, dar dezbaterea s-a amplificat la finalul anului 2025. La sfârșitul lunii noiembrie, guvernul l-a inclus pe lista oficială a celor mai bune 50 de cărți, provocând furia conservatorilor.

Decizia a readus cartea în atenția publică, iar romanul s-a vândut ca pâinea caldă, potrivit Le Figaro. Practic, romanul care descrie scene brutale de război nu se mai găsește în librării, iar discuțiile din mediul online au amplificat interesul pentru carte.

„Am descoperit acest roman doar datorită acestor discuții online”, a declarat Le Hien, în vârstă de 25 de ani, pentru AFP. El a încercat fără succes să cumpere cartea în Hanoi. „Am fost foarte surprins că s-a vândut atât de repede cartea”, a mai spus Le Hien.

Un roman brutal

Publicat pentru prima dată în 1987 sub titlul „Destinul iubirii”, romanul spune povestea unui tânăr soldat nord-vietnamez care, la fel ca autorul Bao Ninh, a servit într-un batalion distrus. Naratorul este bântuit de amintirile sufletelor care țipă în junglă și de gândul că prietena sa este violată de alți soldați nord-vietnamezi.

Personalitățile conservatoare ale țării au reacționat cu furie, susținând că descrierile dure ale conflictului eclipsează eroismul luptătorilor. La începutul lunii decembrie, un fost șef al departamentului de propagandă al armatei, Nguyen Thanh Tuan, a lansat un atac dur la adresa romanului pe Facebook.

El a susținut că romanul încearcă „să minimalizeze eroismul armatei noastre… prin inventarea și distorsionarea adevărului despre lupta eroică și sacrificiile imense ale milioanelor de oameni”.

Controversă uriașă în Vietnam

Apelul lui Tuan de a elimina cartea din Top 50 a primit numeroase „aprecieri” pe rețelele de socializare. Solicitarea a fost susținută în special de veteranii războiului din Vietnam. În replică, numeroși alți vietnamezi, inclusiv librarii, au apărat decizia de a include romanul pe lista oficială a cărților de succes.

O editură din Vietnam a anunțat că a decis să tipărească alte mii de exemplare ale cărții. De la începutul anului, editura a tipărit 15.000 de exemplare. Din 2011, atunci când editura a obținut acordul scriitorului, au fost tipărite 80.000 de exemplare.