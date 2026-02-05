O profesoară a câștigat un premiu în valoare de un milion de dolari pentru activitatea sa

O profesoară din India care a creat sute de centre educaționale și a realizat picturi murale în mahalale indiene, a câștigat Premiul Global pentru Profesori în valoare de 1 milion de dolari, potrivit AP.

Profesoara Rouble Nagi, în vârstă de 45 de ani a fost nominalizată pentru munca sa „transformatoare și inovatoare” de la Misaal India, potrivit The Tribune. Organizația ei acționează în cele mai defavorizate mahalale și regiuni rurale din India.

În ultimii 20 de ani, Misaal a înființat peste 800 de centre de învățare, a recrutat peste 600 de voluntari și profesori și a creat un model de educație care se aplică diferit la copii din punct de vedere academic, social și economic.

Metoda ei de predare îmbină noțiunile academice fundamentale cu abilitățile de viață, expunerea vocațională și exprimarea creativă, asigurându-se că elevii nu doar memorează conținut, ci își dezvoltă încrederea, capacitatea de acțiune și aspirația.

Picturile murale inovatoare ale lui Ruble se numesc „Zidurile Vii ale Învățării”. Acestea transformă pereții aleilor și curților în manuale permanente pe care întregul cartier le poate vedea.

Câștigătoarea premiului din 2026 a fost anunțată la Summit-ul Mondial al Guvernelor de la Dubai. Rouble Nagi a fost una dintre cei 10 finaliști din Nigeria, Italia, Columbia, Italia, Argentina, SUA, Spania, Polonia și Australia.