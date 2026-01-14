Profesoara venită din Spania să predea în România, uluită de nivelul academic scăzut din școlile românești / „Trebuie să le dau socoteală părinților pentru o notă mică”

E greu să fii profesor în România, dar și mai greu e să vii dintr-un sistem de învățământ pe care-l crezi falimentar într-un alt sistem, cu mult mai rău decât cel din care ai plecat.

Atunci, întreaga paradigmă ți se reconfigurează și începi să apreciezi cu adevărat lucrurile care contează.

Se doarme cu capul pe bancă, ceea ce în Spania ar fi inacceptabil

Carmen a avut astfel de șoc când a venit din sistemul de învățământ spaniol în cel românesc.

Ea predă spaniola de trei ani într-un liceu bilingv din București și ceea ce a povestit în podcastul Fortfast WTF, pe YouTube, a fost de-a dreptul halucinant.

De la nivelul scăzut al așteptărilor academice în România până la dormitul cu capul pe bancă, pentru Carmen, totul a fost un șoc continuu.

Tot ce se întâmplă în timpul orelor în școlile din România în Spania ar fi inacceptabil.

”Să dormi cu capul pe bancă în Spania ar fi de neconceput, dar aici e normal”.

„O fată a ieșit din clasă pentru că i-a venit livrarea de mâncare”

Copiii vorbesc în timpul orei, fac gălăgie, nu stau în bănci, ies și intră în clasă după bunul plac.

„O fată s-a ridicat în timpul orei spunându-mi că trebuie să iasă că i-a venit mâncarea de la KFC”, a povestit aceasta, după care, a derulat întregul film: fata iese din clasă, se întâlnește cu livratorul și apoi vine înapoi cu pachetul de mâncare și începe să mănânce chiar atunci, în timpul orei.

„Dacă nu fac nimic, iau 8. Pentru ei, 8 este în regulă”

Carmen nu se poate acomoda cu lipsa de exigență academică din România.

Copiii au rezultate foarte slabe, iar părinții vin la școală cu o falcă-n cer și una-n pământ dacă un profesor îndrăznește să-i dea 7 sau chiar 4 copilului lor.

„În România sistemul de notare este de la 0 la 10, dar copiii au interiorizat faptul că dacă nu fac nimic iau 8. Pentru ei, 8 este în regulă”, spune Carmen, care povestește cu un soi de amuzament amar cum trebuie să le explice părinților că, de fapt, copiii lor nu sunt acele genii pe care-i cred ei.

„De fapt, mi-au spus că sunt o comunistă. Ceea ce vreau să îți spun este că sunt foarte rea pentru că le dau, câteodată, câte un patru. Se uită la mine supărați și îmi spun: comunistă, comunistă”, spune Carmen.

„Copiii nu sunt geniile pe care-i cred părinții”

De când predă în România, Carmen e mult mai recunoscătoare pentru sistemul de învățământ din Spania.

„În Spania credeam că voi muri dacă ajung să mă opereze elevii mei, dar acum sper să fie ei”, spune ea.

„Nivelul de exigență din România este extrem de scăzut. De fapt, cred că au fost din nou ultimii în raportul PISA. E o altă lume”, a spus Carmen, care a pus accentul pe ideea că în România spiritul competitiv școlar este la pământ.

Pentru Carmen, lipsa de disciplină și de rigoare din școlile românești ar fi cu totul inacceptabilă în Spania. „În România, dacă-i dau 4 unui copil, mă fac comunistă”, spune ea.