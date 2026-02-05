Prima pagină » Cultură-Media » O seară interzis de intensă la Opera Națională București: ”Don Giovanni”, opera în care seducția ucide, iar păcatul nu rămâne nepedepsit

O seară interzis de intensă la Opera Națională București: ”Don Giovanni”, opera în care seducția ucide, iar păcatul nu rămâne nepedepsit

Opera Națională București devine, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 18.30, scena unuia dintre cele mai tulburătoare spectacole din repertoriul liric, ”Don Giovanni,” operă în două acte de Wolfgang Amadeus Mozart, inspirată de mitul lui Don Juan.
Ciprian Demeter
05 feb. 2026, 08:20, Cultură-Media

Publicul este aruncat încă din primele minute în haosul seducției și al crimei: Leporello stă de veghe în timp ce stăpânul său o seduce pe Donna Anna. Urmează o fugă disperată, un tată care își apără onoarea, un duel și o moarte care va cere răzbunare.

Donna Anna și Don Ottavio sunt logodnici prin interese de familie, nu prin iubire. Între ei nu curge tandrețe, ci frustrare, presiune socială și o ură mocnită. Pe fundalul tragediei, Don Giovanni continuă să-și țeasă plasa de seducător. Când Donna Elvira, cea care declară că este soția lui abandonată, îl confruntă, seducătorul își pierde instant interesul și o aruncă în brațele cinicei explicații a lui Leporello, care îi expune catalogul halucinant al cuceririlor stăpânului.

Ce se întâmplă când un singur om sfidează toate regulile morale, sociale și divine?

În mijlocul unei petreceri grandioase, Zerlina și Masetto sărbătoresc nunta, iar Don Giovanni vânează încă o victimă. Anna, Elvira și Ottavio apar mascați, pregătiți să-l demasce pe seducător și criminal. Deși încolțit, Giovanni scapă, lăsând în urmă confuzie, violență și inimi sfâșiate.

Dar dacă omul pe care îl crezi salvator este, de fapt, călăul tău?

Noaptea continuă cu înșelăciuni, bătăi și deghizări, până când Don Giovanni ajunge să-l sfideze chiar pe Comandorul mort, invitând statuia acestuia la cină. Finalul aduce o cină infernală, o ultimă șansă de a se îndrepta și o judecată care nu mai aparține oamenilor.

  • Regie şi lumini: Andrei Şerban
  • Regizor asociat: Daniela Dima
  • Decor: Andrei Şerban
  • Costume: Corina Grămoşteanu
  • Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser
  • Asistent de regie: Paula Stoica
  • Distribuția:
  • Dirijor: Tiberiu Soare
  • Don Giovanni: Alexandru Constantin; Leporello: Ion Dimieru; Donna Anna: Georgiana Dumitru – debut; Donna Elvira: Crina Zancu; Don Ottavio: Bogdan Mihai; Zerlina: Mădălina Barbu; Masetto: Damian Vlad; Comandorul: Marius Boloș
  • Cu participarea Orchestrei, Baletului și a Corului Operei Naționale București

Dacă ratezi această seară, ratezi șansa de a trăi ”Don Giovanni” acolo unde trebuie: pe scena Operei Naționale București, în inima tragediei și a pasiunii fără limite. Ieși din rolul de spectator al propriei vieți și intră, măcar pentru o seară, în vortexul Don Giovanni,  acolo unde fiecare notă poate fi ultima ta iluzie de siguranță! Lasă-ți certitudinile la intrare și permite-i lui Don Giovanni să-ți zguduie reperele, căci după această seară, nu vei mai putea privi nici iubirea, nici vinovăția cu aceeași ochi!

