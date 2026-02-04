Laureata Premiului Nobel, Narges Mohammadi, intră în greva foamei în detenție în Iran

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a intrat în greva foamei în timp ce se află în detenție în Iran, potrivit fundației administrate de familia sa, care invocă îngrijorări serioase legate de starea ei de sănătate și de modul în care este tratată, scrie CNN.

Fundația, cu sediul la Paris, a declarat că a primit informații credibile potrivit cărora Mohammadi a început greva la începutul acestei săptămâni, în semn de protest față de ceea ce descrie drept o detenție ilegală și condiții dure de încarcerare, cu care se confruntă numeroși deținuți politici.

Declarația, transmisă către CNN, avertizează că situația implică riscuri grave, având în vedere istoricul medical al activistei.

Greva foamei ridică îngrijorări urgente privind sănătatea

Familia lui Mohammadi afirmă că starea ei de sănătate face ca detenția prelungită să fie deosebit de periculoasă.

Ea a suferit anterior infarcte, hipertensiune arterială cronică, dureri în piept și probleme la coloană.

Fundația susține că aceste afecțiuni cresc semnificativ riscurile asociate unei greve a foamei și încarcerării prelungite.

Fiul ei, Ali Rahmani, a declarat că este „profund îngrijorat” pentru mama sa, descriind situația mai amplă a deținuților politici drept o criză umanitară.

Familia a subliniat că, de la arestare, Mohammadi a avut un contact extrem de limitat cu rudele, fiind permis un singur apel telefonic scurt la mijlocul lunii decembrie.

Arestare, activism și presiuni continue

Mohammadi a fost arestată în decembrie, în timpul unei ceremonii comemorative dedicate unui avocat pentru drepturile omului decedat, la Mashhad.

Soțul ei, Taghi Rahmani, a declarat că autoritățile au făcut presiuni asupra ei pentru a afirma public că se află într-o stare bună, solicitare pe care, spune el, a refuzat-o.

„Ea insistă să-și spună adevărul”, a afirmat Rahmani, adăugând că oficialii se tem de reluarea activismului ei în cazul eliberării.

Potrivit susținătorilor săi, Mohammadi rămâne dedicată apărării drepturilor femeilor și libertăților democratice, în ciuda detențiilor repetate.

O istorie îndelungată de detenție

Una dintre cele mai proeminente voci critice la adresa regimului iranian, Mohammadi a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2023.

Ea a petrecut mare parte din ultimele două decenii în închisoarea Evin din Teheran și a primit mai multe condamnări care însumează 36 de ani, pe baza unor acuzații legate de securitatea națională.

Fundația sa a făcut apel la organizațiile internaționale pentru drepturile omului și la guverne să ia măsuri concrete, avertizând că viețile deținuților politici rămân în pericol.