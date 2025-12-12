Iranul a arestat o laureată a Premiului Nobel pentru Pace

Mohammadi, căreia i s-a acordat permisiunea temporară de a părăsi închisoarea în decembrie 2024 , a fost reținută împreună cu alți câțiva activiști la o ceremonie de înmormântare, a scris fundația sa pe X.

Tot pe rețeaua X, soțul lui Mohammadi, Taghi Rahmani, stabilit la Paris, a declarat că aceasta a fost arestată la ceremonia din orașul Mashhad, din estul țării, împreună cu colega ei, Sepideh Gholian, activistă importantă, potrivit The Guardian.

Iranul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la reținerea lui Mohammadi, în vârstă de 53 de ani. Cu toate acestea, susținătorii acesteia au avertizat timp de luni de zile că aceasta riscă să fie reîncarcerată.

Fundația lui Narges a declarat că fratele ei, Mehdi Mohammadi, a fost prezent la eveniment și a confirmat arestarea ei.

Înainte de eliberarea sa în decembrie anul trecut, Mohammadi fusese închisă din noiembrie 2021 pentru condamnări legate de campania sa împotriva pedepsei capitale și a hijabului obligatoriu în Iran.

La câteva săptămâni după ceremonia de decernare a premiului pentru pace din 2023 de la Oslo, unde copiii lui Mohammadi au ridicat premiul în numele ei, un tribunal revoluționar din Iran a condamnat-o la încă 15 luni de închisoare , acuzând-o de răspândirea de propagandă împotriva statului în timp ce se afla în închisoare.