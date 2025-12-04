Prima pagină » Știri externe » Un bărbat din Virginia a fost arestat în cazul unei tentative de atentat cu bombe artizanale din ianuarie 2021

Un bărbat din Virginia a fost arestat în cazul unei tentative de atentat cu bombe artizanale din ianuarie 2021

Un bărbat din statul american Virginia a fost arestat joi pentru că ar fi plantat bombe artizanale lângă sediile Partidului Democrat și Republican în ajunul revoltei de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021, au declarat oficialii.
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
05 dec. 2025, 00:52, Știri externe

Arestarea lui Brian Cole Jr., în vârstă de 30 de ani, din Woodbridge, Virginia, este prima descoperire importantă în cazul vechi de aproape cinci ani, care a generat numeroase teorii ale conspirației în rândul extremei drepte, potrivit France24.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că Cole se confruntă cu acuzații de transport interstatal al unui dispozitiv exploziv și tentativă de distrugere cu materiale explozive.

„Ar putea urma și alte acuzații”, a declarat Bondi într-o conferință de presă.

Bondi a refuzat să speculeze dacă atentatul cu bombă a fost motivat politic, spunând că ancheta este în curs de desfășurare.

Bombele, plasate în fața birourilor Comitetului Național Democrat (DNC) și Comitetului Național Republican (RNC) din Washington în seara zilei de 5 ianuarie nu au au fost detonate.

Dispozitivele au fost descoperite de autorități a doua zi, în timp ce susținătorii președintelui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul SUA în încercarea de a împiedica certificarea de către Congres a victoriei electorale a democratului Joe Biden.

FBI-ul a publicat de-a lungul anilor numeroase fotografii și videoclipuri cu un suspect mascat și cu glugă și, în cele din urmă, a mărit recompensa la o jumătate de milion de dolari pentru informații care au dus la arestare.

Bondi a spus că arestarea lui Cole a rezultat în urma unei reexaminări a probelor existente.

 

