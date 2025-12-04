Prima pagină » Știrile zilei » Un grup de senatori americani a depus un proiect de lege care prevede ca pasagerii să primească compensații pentru întârzierile zborurilor

Un grup de senatori americani a depus un proiect de lege care prevede ca pasagerii să primească compensații pentru întârzierile zborurilor

15 senatori democrați, conduși de Mark Kelly, Ed Markey și Richard Blumenthal au depus un proiect legislativ care ar obliga companiile aeriene să ofere compensații pasagerilor afectați de întârzieri semnificative, notează Reuters.
Foto: Hepta via Meidafax Foto
Radu Mocanu
04 dec. 2025, 22:23, Știri externe

Inițiativa legislativă urmărește pe modelul Uniunii Europene și al Canadei să sporească responsabilitatea companiilor aeriene americane în contextul creșterii numărului de întârzieri și anulări care lasă călătorii blocați și cu costuri suplimentare.

Măsura ar impune plăți de cel puțin 300 de dolari pentru întârzieri de peste trei ore și 600 de dolari pentru întârzieri mai mari de șase ore.

„Companiile aeriene trebuie să fie responsabile atunci când costă bani americanilor, iar călătorii rămân blocați. Depunem eforturi pentru a ne asigura că pasagerii sunt protejați, astfel încât anulările și întârzierile să nu-i coste bani din propriile buzunare”, a transmis senatorul Kelly.

Administrația Biden lansate în dezbatere publică un plan privind reguli ce vizau compensații între 200 și 775 de dolari în funcție de durata întârzierii, însă planul a fost abandonat de acutala administrație de la Casa Albă, potrivit căreia s-ar crea o „o povară de reglementare inutilă”.

În prezent, companiile aeriene din SUA sunt obligate doar să ramburseze biletele pentru zborurile anulate, fără a oferi compensații pentru întârzieri.

