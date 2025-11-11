Federația Germană de Fotbal vrea compensații pentru foștii juniori care aleg să reprezinte ale țări

Federația Germană de Fotbal a anunțat că ar putea solicita compensații atunci când jucătorii vor alege să reprezinte alte țări după ce au jucat pentru Germania la nivel de tineret, potrivit AP.

„Pur și simplu nu are sens pentru mine de ce un jucător care a fost antrenat în principal la clubul său timp de cinci ani, dar și de federație ca partener junior, ar trebui să poată schimba gratuit asociațiile naționale”, a declarat marți directorul general al DFB, Andreas Rettig, pentru agenția de știri dpa.

Fostul atacant al lui Hertha Berlin, Ibrahim Maza, care acum joacă la Bayer Leverkusen, reprezintă Algeria după ce a jucat pentru Germania la nivel de tineret. Internaționalii germani de tineret Muhammed Damar și Nicolò Tresoldi ar fi curtați de Turcia și Italia, iar cotidianul Frankfurter Rundschau a relatat duminică faptul că fundașul lui Nürnberg, Fabio Gruber, a ales să reprezinte Peru.

„În prezent, verificăm dacă există posibilitatea unei compensații pentru antrenorat atunci când jucătorii își schimbă asociațiile naționale. Această problemă nu a fost încă abordată pe larg. Dar antrenoratul trebuie să fie util pentru ambele părți, atât pentru jucător, cât și pentru antrenor”, a spus Rettig.

Numeroși jucători germani cu unul sau ambii părinți născuți în străinătate au optat pentru a-și reprezenta țara de origine. Totuși, și Germania a beneficiat de imigrație, având la echipa națională jucători precum İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Sami Khedira și Gerald Asamoah.

Adolescentul de la Köln, Said El Mala, a fost convocat săptămâna trecută pentru meciurile de calificare ale Germaniei la Cupa Mondială din această săptămână, iar cel puțin 12 jucători din ultimul lot ar fi putut alege să reprezinte alte țări. Jamal Musiala, accidentat, a ales Germania după ce a jucat pentru echipele de tineret ale Angliei.

„În Germania, 43% dintre copiii sub cinci ani au dublă cetățenie. Când au 10 sau 12 ani mai mult, pot decide dacă preferă vulturul (german) sau, de exemplu, semiluna (turcă)? (…) Am analizat listele de jucători din cadrul federației, de la sub 15 ani până la sub 21 de ani. Procentul este semnificativ mai mare decât cel menționat anterior, de 43%. Există grupe de vârstă în care șapte sau opt jucători din primul 11 au dublă cetățenie”, a precizat Rettig.