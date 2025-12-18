Fotbalistul ecuadorian Mario Pineida a fost asasinat în orașul Guayaquil

Internaționalul ecuadorian Mario Pineida a fost asasinat în orașul Guayaquil, a anunțat echipa Barcelona Sporting Club, într-un comunicat.

Guayaquil s-a transformat într-un epicentru al violenței bandelor legate de traficul de droguri, iar în ultimele luni mai mulți fotbaliști din Ecuador au devenit ținte ale atacurilor, conform AFP.

Într-o postare pe X, clubul său, Barcelona SC, a transmis că „regretă să informeze, cu profundă tristețe, că a fost notificat oficial cu privire la decesul jucătorului nostru Mario Pineida, eveniment survenit în urma unui atac asupra acestuia” în Guayaquil.

Pineida a evoluat pentru Fluminense în 2022.

Atacat de două persoane aflate pe motociclete

Moartea lui Pineida a fost confirmată de Ministerul de Interne al Ecuadorului, care a anunțat că a desemnat o unitate specială de poliție pentru investigarea cazului.

Presa din Ecuador relatează că Pineida a fost atacat de două persoane aflate pe motociclete, care au deschis focul asupra lui, a mamei sale și a unei alte femei.

În luna septembrie, trei jucători din liga a doua din Ecuador au fost uciși, unul dintre ei fiind suspectat de legături cu pariurile sportive. O lună mai târziu, fotbalistul Bryan Angula a fost rănit într-un atac armat.

Ecuador, cândva una dintre cele mai sigure țări din America Latină, a devenit un nod-cheie pentru tranzitul cocainei între principalii producători, Columbia și Peru, și piețele de consum din întreaga lume.

Atacurile s-au intensificat în Guayaquil, oraș care a înregistrat 1.900 de crime între ianuarie și septembrie, cel mai mare bilanț din Ecuador.