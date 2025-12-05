Prima pagină » Știri externe » Atacatorul fostului premier japonez Shinzo Abe și-a cerut pentru prima dată scuze pentru asasinat

Bărbatul acuzat de asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe și-a cerut scuze pentru prima dată familiei fostului lider.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 dec. 2025, 06:00, Știri externe

Tetsuya Yamagami, care anterior a pledat vinovat de crimă, a declarat joi instanței că îi pare „profund rău” pentru văduva lui Abe, Akie, potrivit BBC.

Yamagami a folosit o armă artizanală pentru a-l împușca pe Abe în timpul unui eveniment de campanie politică în orașul Nara, din vestul țării, pe 8 iulie 2022. Acesta a murit la spital în aceeași zi.

Moartea lui Abe a provocat unde de șoc în întreaga lume. El era cunoscut pentru politica sa externă agresivă și pentru o strategie economică caracteristică, cunoscută popular sub numele de „Abenomics”.

„I-am cauzat (familiei) trei ani și jumătate de suferință… Nu am nicio scuză”, a declarat Yamagami în fața instanței joi, potrivit presei locale.

Se pare că el le-a spus anchetatorilor că l-a atacat pe Abe pentru că l-a învinuit pe fostul prim-ministru că ar fi promovat Biserica Unificării, despre care Yamagami a spus că i-a falimentat mama și familia.

Acuzațiile lui Yamagami au determinat anchete asupra Bisericii Unificării, care a început în Coreea de Sud și este cunoscută pentru nunțile sale în masă.

În martie anul acesta, un tribunal din Tokyo a ordonat dizolvarea bisericii – o hotărâre conform căreia biserica a declarat că va „lupta până la capăt”.

 

