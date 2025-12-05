Pinguinii africani sunt decimați de foamete și în pericol de dispariție

Pinguinii africani care trăiesc pe coastele Africii de Sud au fost decimați în mai puțin de 10 ani de foametea în masă, potrivit unui nou studiu dedicat acestui pinguin african clasificat acum ca specie în pericol critic de dispariție, potrivit Le Figaro.

În ultimii opt ani, populațiile de sardine din apele sud-africane, o sursă vitală de hrană pentru pinguini, au rămas constant sub 25% din abundența lor maximă, explică Richard Sherley, biolog și coautor al studiului. Această scădere a stocurilor de sardine este atribuită efectului combinat al anumitor practici de pescuit și factorilor de mediu, cum ar fi schimbările temperaturii apei și salinității.

„Se pare că acest lucru a cauzat o penurie severă de hrană pentru pinguinii africani, rezultând o pierdere estimată la aproximativ 62.000 de indivizi reproducători”, a continuat biologul.

Populația globală a speciei a scăzut cu aproape 80% în ultimii 30 de ani, potrivit oamenilor de știință. În ritmul actual de scădere a populației, pasărea ar putea dispărea din sălbăticie până în 2035.

Interdicție asupra pescuitului comercial

Autoritățile au impus o interdicție de 10 ani asupra pescuitului comercial în jurul a șase colonii de pinguini, inclusiv cele de pe Insula Robben (unde fostul președinte sud-african Nelson Mandela a petrecut aproape 17 ani în detenție sub regimul de apartheid) și Insula Dassen, două situri observate în studiu.

În lume mai există mai puțin de 10.000 de perechi reproducătoare ale micului pinguin african alb-negru, iar specia se află pe Lista Roșie a Speciilor Pe cale de Extincție Critică a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) din 2024.

Pinguinii africani sunt o atracție turistică, iar mii de oameni vizitează coloniile în fiecare an. Însă presiunea turismului are și impacturi negative, deranjând păsările și provocând un stres sporit.