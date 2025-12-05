Prima pagină » Știri externe » Pinguinii africani sunt decimați de foamete și în pericol de dispariție

Pinguinii africani sunt decimați de foamete și în pericol de dispariție

Două dintre cele mai importante colonii de reproducere din apropierea orașului Cape Town s-au prăbușit între 2004 și 2011, provocând moartea a aproximativ 62.000 de păsări, potrivit acestui studiu realizat de Universitatea din Exeter. Printre cauze se numără pescuitul excesiv și schimbările climatice.
Pinguinii africani sunt decimați de foamete și în pericol de dispariție
Sursa: Mediafax foto
Laurențiu Marinov
05 dec. 2025, 04:48, Știri externe

Pinguinii africani care trăiesc pe coastele Africii de Sud au fost decimați în mai puțin de 10 ani de foametea în masă, potrivit unui nou studiu dedicat acestui pinguin african clasificat acum ca specie în pericol critic de dispariție, potrivit Le Figaro.

În ultimii opt ani, populațiile de sardine din apele sud-africane, o sursă vitală de hrană pentru pinguini, au rămas constant sub 25% din abundența lor maximă, explică Richard Sherley, biolog și coautor al studiului. Această scădere a stocurilor de sardine este atribuită efectului combinat al anumitor practici de pescuit și factorilor de mediu, cum ar fi schimbările temperaturii apei și salinității.

„Se pare că acest lucru a cauzat o penurie severă de hrană pentru pinguinii africani, rezultând o pierdere estimată la aproximativ 62.000 de indivizi reproducători”, a continuat biologul.

Populația globală a speciei a scăzut cu aproape 80% în ultimii 30 de ani, potrivit oamenilor de știință. În ritmul actual de scădere a populației, pasărea ar putea dispărea din sălbăticie până în 2035.

Interdicție asupra pescuitului comercial

Autoritățile au impus o interdicție de 10 ani asupra pescuitului comercial în jurul a șase colonii de pinguini, inclusiv cele de pe Insula Robben (unde fostul președinte sud-african Nelson Mandela a petrecut aproape 17 ani în detenție sub regimul de apartheid) și Insula Dassen, două situri observate în studiu.

În lume mai există mai puțin de 10.000 de perechi reproducătoare ale micului pinguin african alb-negru, iar specia se află pe Lista Roșie a Speciilor Pe cale de Extincție Critică a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) din 2024.

Pinguinii africani sunt o atracție turistică, iar mii de oameni vizitează coloniile în fiecare an. Însă presiunea turismului are și impacturi negative, deranjând păsările și provocând un stres sporit.

 

Recomandarea video

O activistă din California, condamnată la închisoare după ce a luat găini dintr-o fermă ”pentru a le salva”
G4media
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România
Gandul
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor