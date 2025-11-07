Ministrul de Externe al Ucrainei: Rusia încearcă să recruteze civili internaționali. Îndemnul său pentru guverne

Potrivit ministrului, este vorba despre 1.436 de cetățeni de cetățeni din peste 36 de țări de pe continentul african. Sybiha a mai precizat că aceste cifrele reprezintă doar numărul cetățenilor identificați de autorități. Ele ar putea fi chiar mai multe persoane de atât, potrivit mesajului publicat pe X vineri, după-amiază, de Ministrul de Externe al Ucrainei.

„Rusia recrutează cetățeni din țările africane folosind diverse metode. Unora li se oferă bani, în timp ce alții sunt înșelați și nu realizează ce semnează sau sunt forțați să semneze sub constrângere. Semnarea unui contract echivalează cu semnarea unei condamnări la moarte”, a declarat ministrul Afacerilor Externe ale Ucrainei, Andrii Sybiha.

Potrivit ministrului, cetățenii străini care servesc în forțele armate ruse „se confruntă cu un destin sumbru”, iar majoritatea sunt trimiși direct la moarte, în așa-numitele „atacuri de carne”, unde ei sunt uciși rapid.

Comandanții ruși cunosc faptul că nimeni nu va fi tras la răspundere pentru moartea străinilor, așa că îi tratează ca pe niște materiale umane consumabile, iar majoritatea mercenarilor nu supraviețuiesc mai mult de o lună, a spus ministrul.

Străinii au două modalități de a evita acest destin: să refuze recrutarea, iar – dacă sunt deja trimiși pe front – să caute orice ocazie pentru a dezerta și a se preda, a precizat el.

Potrivit lui Sybiha, majoritatea mercenarilor străini aflați în prezent în custodia Ucrainei au fost luați prizonieri în prima lor bătălie. Ministrul a mai spus că acest lucru le-a salvat viețile pentru că Ucraina tratează prizonierii de război în conformitate cu standardele dreptului internațional umanitar.

According to available information, at least 1436 citizens from 36 African countries are currently fighting in the ranks of Russia’s invasion army in Ukraine. The number represents those identified, though the actual number could be higher. Russia recruits nationals of African… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 7, 2025

Ministrul îndeamnă guvernele să avertizeze cetățenii

Potrivit acestuia, Rusia recrutează și civili internaționali, din alte țări decât cele africane. Momentan, ministrul nu a numit nicio țară, însă a precizat că va reveni cu detalii.

„Rusia încearcă să recruteze persoane din alte țări, nu numai cetățeni ai țărilor africane. Vom furniza informații mai specifice despre regiunile și țările din care cetățenii străini sunt recrutați de armata de ocupație rusă și apoi luați prizonieri.

Îndemnăm încă o dată toate guvernele să depună toate eforturile pentru a perturba schemele de recrutare rusești și să informeze cetățenii lor că astfel de activități sunt ilegale”, a declarat Andrii Sybiha, ministrul de Externe Ucrainean.

Oficialul a precizat că lupta de partea Rusiei în cadrul invaziei este ilegală pentru că încalcă Carta ONU, dar și dreptul internațional.