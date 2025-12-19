Situația alimentară din Gaza s-a îmbunătățit, dar peste 100.000 de oameni rămân în condiții extreme

Un raport al sistemului IPC, sprijinit de ONU, arată că situația nutrițională din Gaza s-a ameliorat față de lunile precedente, după ce livrările de ajutor umanitar au crescut odată cu armistițiul intrat în vigoare în octombrie.

Cu toate acestea, peste 500.000 de persoane se confruntau încă, luna trecută, cu o criză alimentară severă, iar mai mult de 100.000 se aflau în așa-numita „Fază 5”, descrisă drept „catastrofală”.

Raportul precizează că, deși nicio zonă din Gaza nu mai este clasificată oficial drept „foamete”, situația rămâne extrem de fragilă.

Experții avertizează că o reluare a luptelor ar putea împinge rapid întreg teritoriul spre foamete generalizată.

Malnutriția acută se menține la niveluri critice în orașul Gaza și la niveluri grave în Deir al-Balah și Khan Younis.

În lunile următoare, numărul persoanelor aflate în condiții catastrofale ar urma să scadă, însă perspectivele depind de menținerea accesului umanitar.

Israel a respins concluziile raportului și a acuzat experții ONU de prezentarea unei imagini distorsionate a situației.

Autoritățile israeliene susțin că volumul ajutoarelor alimentare care intră în Gaza depășește necesarul stabilit de ONU și contestă metodologia folosită de IPC.