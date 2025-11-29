Ministrul de Externe al Ucrainei: Rusia își continuă „planul de război” în timp ce lumea vorbește despre pace

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia își continuă „planul de război” în aceste momente, când „toți discută despre punctele planurilor de pace”.

Declarațiile sale au fost publicate pe pagina sa de X, după un atac major al armatei rusești asupra Ucrainei, desfășurat în timpul nopții.

„În timp ce toată lumea vorbește despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă cu ‘planul său de război’ în două puncte: să ucidă și să distrugă”, a scris Sybiha pe platforma X.

A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child. While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 29, 2025

El a condamnat atacul rusesc care a dus la trei morți și zeci de răniți în Kiev și împrejurimi, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Ministrul a scris despre noaptea care a fost ca a fost „grea, în special la Kiev”. A mai menționat că Rusia a lansat „zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone asupra locuințelor, a rețelei electrice și a infrastructurii critice”.

În aceeași postare, Andrii Sybiha l-a criticat și pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru vizita recentă la președintele rus Vladimir Putin.

„Putin îi folosește pe acești politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin vrea să prelungească războiul cu orice preț”, a spus el.

Conflictul dintre ruși și ucraineni reprezintă „un război pe care (Putin) nu îl poate câștiga și un război pe care refuză să-l încheie, dar comunitatea internațională are mijloacele de a se asigura că acest lucru este nesustenabil pentru el”, a notat el.

„Solicităm sprijin suplimentar pentru apărarea și rezistența Ucrainei, sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și o decizie rapidă privind utilizarea activelor rusești înghețate”, a adăugat Sîbiga.

„Forța, unitatea și presiunea asupra Moscovei rămân esențiale pentru avansarea eforturilor de pace și pentru a forța Rusia să pună capăt războiului”, a mai scris acesta.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis și el un mesaj pe pagina sa despre consolidarea apărării Ucrainei.

„Trebuie să lucrăm fără a pierde o singură zi pentru a ne asigura că există suficiente rachete pentru sistemele noastre de apărare aeriană și că dispunem de tot ce este necesar pentru protecția noastră”, a scris Zelenski pe X.