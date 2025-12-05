Patru morți într-un nou atac american asupra unei ambarcațiuni a unor presupuși traficanți de droguri

Statele Unite au efectuat joi un nou atac în Pacific împotriva unei nave folosite, potrivit Washingtonului, de traficanți de droguri, ucigând patru persoane, a anunțat armata americană pe X, potrivit Le Figaro.

„Nava transporta narcotice ilicite și tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în Pacificul de Est”, a scris Southcom, comandamentul american pentru America Latină și Caraibe, arătând o înregistrare video cu o ambarcațiune care trecea în viteză înainte de o explozie puternică.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

De câteva luni, armata americană a efectuat atacuri care au ucis peste 85 de persoane împotriva ambarcațiunilor, în special în Marea Caraibelor, fără a oferi nicio dovadă a legăturii acestora cu traficul de droguri.