Patru morți într-un nou atac american asupra unei ambarcațiuni a unor presupuși traficanți de droguri

Potrivit Southcom, comandamentul american pentru America Latină și Caraibe, nava „transporta narcotice ilicite și tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în Pacificul de Est”.
05 dec. 2025

Statele Unite au efectuat joi un nou atac în Pacific împotriva unei nave folosite, potrivit Washingtonului, de traficanți de droguri, ucigând patru persoane, a anunțat armata americană pe X, potrivit Le Figaro.

„Nava transporta narcotice ilicite și tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în Pacificul de Est”, a scris Southcom, comandamentul american pentru America Latină și Caraibe, arătând o înregistrare video cu o ambarcațiune care trecea în viteză înainte de o explozie puternică.

De câteva luni, armata americană a efectuat atacuri care au ucis peste 85 de persoane împotriva ambarcațiunilor, în special în Marea Caraibelor, fără a oferi nicio dovadă a legăturii acestora cu traficul de droguri.

