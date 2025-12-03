Prima pagină » Știrile zilei » Gruparea Houthi a eliberat echipajul vasului Eternity C, scufundat în Marea Roșie în luna iulie

Gruparea Houthi a eliberat echipajul vasului Eternity C, scufundat în Marea Roșie în luna iulie

Echipajul navei grecești Eternity C, scufundată în iulie în Marea Roșie după atacuri succesive ale rebelilor Houthi, a fost eliberat miercuri, a declarat operatorul navei pentru Reuters.
Gruparea Houthi a eliberat echipajul vasului Eternity C, scufundat în Marea Roșie în luna iulie
Radu Mocanu
03 dec. 2025, 21:55, Știri externe

Echipajul vasului Eternity C, operat de o companie grecească și navigând sub pavilion liberian, a fost eliberat după luni de detenție în Yemen. 

Nava s-a scufundat în iulie, în Marea Roșie în urma unor atacuri repetate ale rebelilor Houthi, susținuți de Iran, care au lovit vasul cu drone maritime și aruncătoare de grenade.

Înainte ca nava să se scufunde, echipajul a abandonat la timp ambarcațiunea, iar salvatorii au reușit să îi recupereze în viață din Marea Roșie. 

Ulterior, gruparea yemenită a anunțat că au reținut o parte dintre marinari, inclusiv un agent de securitate. 

Statele Unite au acuzat gruparea de răpire și au cerut eliberarea imediată și necondiționată a marinarilor. 

Conform operatorului Cosmoship Management, nouă marinari filipinezi, un rus și un indian urmau să părăsească Yemenul și să ajungă în Oman în cursul zilei de miercuri. 

În luna iulie, înainte de a ataca Eternity C, gruparea houthi a atacat nava Magic Seas, care s-a scufundat, deși întregul echipaj fusese salvat. 

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai complexă a rebelilor yemeniți, care au vizat peste 100 de nave comerciale între noiembrie 2023 și decembrie 2024. Potrivit grupării, prin aceste atacuri este demonstrată solidaritatea cu poporul palestinian. 

Christine Lagarde avertizează că folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru împrumuturi către Ucraina este ”forţată” juridic şi financiar
G4media
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală
Gandul
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor