Gruparea Houthi a eliberat echipajul vasului Eternity C, scufundat în Marea Roșie în luna iulie

Echipajul vasului Eternity C, operat de o companie grecească și navigând sub pavilion liberian, a fost eliberat după luni de detenție în Yemen.

Nava s-a scufundat în iulie, în Marea Roșie în urma unor atacuri repetate ale rebelilor Houthi, susținuți de Iran, care au lovit vasul cu drone maritime și aruncătoare de grenade.

Înainte ca nava să se scufunde, echipajul a abandonat la timp ambarcațiunea, iar salvatorii au reușit să îi recupereze în viață din Marea Roșie.

Ulterior, gruparea yemenită a anunțat că au reținut o parte dintre marinari, inclusiv un agent de securitate.

Statele Unite au acuzat gruparea de răpire și au cerut eliberarea imediată și necondiționată a marinarilor.

Conform operatorului Cosmoship Management, nouă marinari filipinezi, un rus și un indian urmau să părăsească Yemenul și să ajungă în Oman în cursul zilei de miercuri.

În luna iulie, înainte de a ataca Eternity C, gruparea houthi a atacat nava Magic Seas, care s-a scufundat, deși întregul echipaj fusese salvat.

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai complexă a rebelilor yemeniți, care au vizat peste 100 de nave comerciale între noiembrie 2023 și decembrie 2024. Potrivit grupării, prin aceste atacuri este demonstrată solidaritatea cu poporul palestinian.