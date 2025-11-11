Rebelii Houthi din Yemen susțin că au încetat atacurile asupra Israelului și a navelor din Marea Roșie

Într-o scrisoare fără dată adresată Brigăzilor Qassam ale Hamas, rebelii Houthi au oferit cel mai clar semnal că atacurile lor au încetat. Scrisoarea a fost publicată online de membrii Hamas. Totuși, rebelii amenință cu reluarea atacurilor în cazul în care armistițiul nu va rezista.

„Monitorizăm îndeaproape evoluțiile și declarăm că, dacă inamicul își reia agresiunea împotriva Gazei, vom reveni la operațiunile noastre militare în interiorul entității sioniste și vom reinstaura interdicția navigației israeliene în Marea Roșie și Marea Arabiei”, se arată în scrisoarea semnată de generalul-maior Yusuf Hassan al-Madani, șeful statului major al armatei Houthi.

Rebelii din Yemen nu au oferit nicio confirmare oficială privind campania lor din regiune.

Armata israeliană, care a lansat atacuri în care au fost uciși lideri Houthi de rang înalt, a refuzat să comenteze marți, când a fost contactată de AP.

Pagube uriașe făcute de Houthi

Rebelii Houthii au ajuns în atenția generală în timpul războiului Israel-Hamas, ca urmare a atacurilor lor asupra navelor civile și asupra Israelului. Ei au spus că atacurile au avut ca scop forțarea Israelului să înceteze luptele. De la începutul armistițiului din Gaza, pe 10 octombrie, gruparea rebelă nu a revendicat niciun atac.

Deși rebelii au subliniat că au vizat doar navele afiliate Israelului, numeroase vapoare atacate nu au nicio legătură cu statul și firmele israeliene au cu războiul din Gaza.

Cel puțin nouă marinari au murit și patru nave s-au scufundat în timpul atacurilor. Aceste agresiuni au dat peste cap transportul maritim în Marea Roșie, prin care treceau mărfuri în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari în fiecare an înainte de război.

Atacurile au perturbat grav comerțul prin Canalul Suez din Egipt, care leagă Marea Roșie de Marea Mediterană. Canalul este unul dintre principalii furnizori de valută pentru Egipt, oferindu-i 10 miliarde de dolari în 2023. Fondul Monetar Internațional a calculat în iulie că atacurile Houthi „au redus intrările de valută străină din Canalul Suez cu 6 miliarde de dolari în 2024”.

Deși traficul a crescut recent, mulți transportatori continuă să ocolească Africa prin Capul Bunei Speranțe pentru a evita Marea Roșie și Golful Aden.