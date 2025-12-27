Prima pagină » Știri externe » Accident grav pe o autostradă din Japonia: un mort și 26 răniți și peste 50 de vehicule implicate

O coliziune masivă în condiții de ninsoare a dus la moartea unei persoane și rănirea a 26 pe autostrada Kan-etsu, în Japonia, sâmbătă dimineață. Peste 50 de vehicule au fost implicate în incident.
Petre Apostol
27 dec. 2025, 04:00, Știri externe

Potrivit poliției prefecturii Gunma, din Japonia, incidentul a început cu o coliziune între două camioane în orașul Minakami, la aproximativ 160 km nord-vest de Tokyo.

Victima fatală a fost o femeie de 77 de ani din Tokyo, potrivit AP. Dintre cei răniți, cinci sunt în stare gravă.

Accidentul a blocat părți din autostradă. Mașinile care veneau din urmă nu au reușit să frâneze pe carosabilul acoperit de zăpadă.

Peste 50 de vehicule implicate în accidentul din Japonia

Poliția a raportat implicarea a peste 50 de vehicule. La capătul îndepărtat al coliziunii, un incendiu a cuprins mai mult de o duzină de mașini, unele fiind complet distruse, fără victime suplimentare. Incendiul a fost stins după aproximativ șapte ore.

O avertizare de ninsoare abundentă era în vigoare de vineri seară, când mulți japonezi își începeau vacanța de sfârșit de an.

Secțiuni ale autostrăzii rămân închise pentru investigații, remedierea și curățarea resturilor.

