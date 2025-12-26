Prima pagină » Știri externe » Atac armat într-o fabrică din Japonia. Polițiștii anunță că sunt 14 victime și vorbesc despre utilizarea unui lichid necunoscut

Un atac armat s-a produs într-o fabrică din Japonia. Polițiștii japonezi anunță că sunt 14 victime înjunghiate. Anchetatorii susțin că în timpul atacului a fost folosit un lichid necunoscut.
26 dec. 2025, 12:50, Știri externe

14 persoane au fost rănite la o fabrică japoneză după un atac cu cuțitul, a declarat vineri un oficial al serviciilor de urgență citat de Le Figaro.

Incidentul a avut loc vineri la o fabrică din centrul Japoniei. Mai mulți angajați au necesitat îngrijiri medicale. O persoană a fost reținută și este audiată.

„14 persoane necesită îngrijiri medicale de urgență”, a declarat pentru AFP Tomoharu Sugiyama, șeful departamentului de pompieri Mishima din prefectura Shizuoka.

El a relatat că a fost primit un apel în jurul orei locale 16:30. Solicitarea a venit de la o fabrică de cauciuc. Inițial s-a anunțat că „cinci sau șase persoane au fost înjunghiate” și că s-a folosit și un „lichid dintr-un spray”.

Victimele au fost stropite cu un lichid neidentificat. Autoritățile încearcă să determine natura substanței utilizate.

Atacurile violente sunt rare în Japonia

În Japonia, criminalitatea violentă este extrem de rară. Țara are o legislație extrem de strictă privind armele de foc. Ocazional, au loc atacuri cu cuțitul și chiar împușcături.

