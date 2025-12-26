Atac armat într-o fabrică din Japonia. Polițiștii anunță că sunt 14 victime și vorbesc despre utilizarea unui lichid necunoscut

14 persoane au fost rănite la o fabrică japoneză după un atac cu cuțitul, a declarat vineri un oficial al serviciilor de urgență citat de Le Figaro.
Incidentul a avut loc vineri la o fabrică din centrul Japoniei. Mai mulți angajați au necesitat îngrijiri medicale. O persoană a fost reținută și este audiată.
„14 persoane necesită îngrijiri medicale de urgență”, a declarat pentru AFP Tomoharu Sugiyama, șeful departamentului de pompieri Mishima din prefectura Shizuoka.
El a relatat că a fost primit un apel în jurul orei locale 16:30. Solicitarea a venit de la o fabrică de cauciuc. Inițial s-a anunțat că „cinci sau șase persoane au fost înjunghiate” și că s-a folosit și un „lichid dintr-un spray”.
Victimele au fost stropite cu un lichid neidentificat. Autoritățile încearcă să determine natura substanței utilizate.
În Japonia, criminalitatea violentă este extrem de rară. Țara are o legislație extrem de strictă privind armele de foc. Ocazional, au loc atacuri cu cuțitul și chiar împușcături.