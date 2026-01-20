Prima pagină » Știri externe » Carambol uriaș în Michigan: Peste 100 de mașini implicate într-un un accident în lanț pe o autostradă

O puternică furtună de zăpadă alimentată de influența Marilor Lacuri a creat haos pe drumurile din statul Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o porțiune a autostrăzii I‑196, în apropiere de Grand Rapids. Este unul dintre cele mai grave incidente cauzate de valul de vreme extremă care afectează în prezent o mare parte din Statele Unite, arată AP.
Victor Dan Stephanovici
20 ian. 2026, Știri externe

Accidentul a avut loc luni dimineață, la sud‑vest de Grand Rapids. Poliția statului Michigan a închis circulația în ambele sensuri, în timp ce echipele de intervenție au lucrat pentru îndepărtarea vehiculelor avariate. În coliziune au fost implicate peste 30 de camioane de mare tonaj și zeci de autoturisme. S-au raportat mai mulți răniți, dar nu și victime decedate, scrie AP.

Vizibilitate redusă și condiții periculoase

Martorii spun că vizibilitatea a scăzut brusc din cauza ninsorii dense și a rafalelor de vânt. Pedro Mata Jr., aflat la volanul unei camionete, a declarat că circula cu aproximativ 20–25 km/h când situația a devenit imposibil de controlat. „Nu vedeam aproape nimic. Am tras pe banda mediană ca să evit să fiu lovit din spate. Impacturile se auzeau fără să pot vedea ce se întâmplă”, a povestit acesta.

Biroul șerifului din Ottawa County a transmis că mulți șoferi au rămas blocați ore întregi în frig extrem. O parte au fost transportați cu autobuzele la un liceu din Hudsonville, unde au putut contacta familiile sau găsi alternative de transport. Degajarea drumului a necesitat implicarea mai multor firme de tractare, cu peste o duzină de utilaje trimise la fața locului.

Furtuna se extinde în SUA

Incidentul din Michigan este doar unul dintre efectele furtunii de zăpadă  și a iernii care traversează SUA de la nord spre sud și est. Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări pentru temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente în state precum Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York. Ninsoarea a ajuns inclusiv în zone neobișnuite, cum ar fi Florida Panhandle. De asemenea a afectat meciuri din playoff-ul NFL desfășurate în Chicago și Massachusetts.

Autoritățile au anunțat că anumite porțiuni de drum vor rămâne închise ore întregi. Ele au îndemnat conducătorii auto să evite deplasările neesențiale. Temperaturile scăzute și gheața de pe carosabil continuă să creeze condiții extrem de periculoase. „Facem tot posibilul să redeschidem drumul cât mai repede, dar siguranța este prioritară”, a declarat un manager al unei companii de tractare implicate în intervenție.

Pe măsură ce furtuna avansează spre est, autoritățile din mai multe state se pregătesc pentru alte incidente care vor urma cu siguranță. Milioane de americani sunt avertizați că urmează zile cu condiții periculoase de trafic.

