Aproape 10.000 de zboruri anulate din cauza unei furtuni puternice de iarnă care a lovit o mare parte din SUA

Fenomenul meteo extrem, descris de autorități drept „monstruos”, a început sâmbătă și a adus ninsori abundente, lapoviță și un strat periculos de gheață pe arii extinse ale teritoriului american.

Potrivit datelor furnizate de platforma FlightAware, peste 3.400 de zboruri au fost anulate sâmbătă până la ora 10:00 (ET), iar alte aproximativ 6.200 au fost anulate pentru duminică. Cele mai afectate aeroporturi se află în Texas, Oklahoma, Tennessee și statele din sud-estul SUA, scrie Politico.

Furtuna de iarnă din SUA pune sub avertizare 140 de milioane de oameni

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări de vreme severă pentru aproximativ 140 de milioane de persoane, din New Mexico până în New England. O bandă de gheață considerată „catastrofală” s-a întins de la estul Texasului până în Carolina de Nord, crescând riscul de accidente rutiere și avarii majore la infrastructură.

Departamentul Transporturilor din Texas a publicat imagini cu autostrăzi acoperite de zăpadă în zona Dallas, îndemnând populația să evite deplasările. În Mississippi, gheața s-a format pe drumuri și poduri în aproximativ o treime din stat, încă de sâmbătă dimineață.

Furtuna de iarnă din SUA provoacă pene masive de curent

Un efect major al furtunii de iarnă din SUA îl reprezintă întreruperile de curent electric. Peste 95.000 de gospodării au rămas fără electricitate, cele mai multe în Texas (36.000) și Virginia (10.000). Specialiștii avertizează că gheața acumulată pe liniile electrice poate adăuga sute de kilograme, crescând riscul de prăbușire, mai ales în condiții de vânt puternic.

Meteorologii estimează temperaturi extrem de scăzute în următoarele nopți, cu valori de un singur digit și un indice de răcire resimțită de până la -24 de grade Celsius.

Furtuna de iarnă din SUA închide școli, biserici și evenimente publice

Autoritățile locale au luat măsuri drastice. Școlile din Houston și Philadelphia vor fi închise luni, iar mai multe universități din sudul țării au suspendat cursurile. Bisericile au mutat slujbele în mediul online, iar evenimente majore, precum paradele Mardi Gras din Louisiana sau spectacolul Grand Ole Opry din Nashville, au fost anulate sau reorganizate.

Guvernatorii din peste o duzină de state au declarat stare de urgență sau au cerut populației să rămână în locuințe, în așteptarea îmbunătățirii condițiilor meteo.