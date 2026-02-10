Prima pagină » Știri externe » Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană”

Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a afirmat, marți, că liderii UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie, întrucât acestea „sufocă” industria europeană. „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană”, a spus Stocker.
Christian Stocker a afirmat marți, înaintea summitului informal din Belgia, că UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană.

„Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie. Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu afectează simultan atât de multe state membre”, a afirmat Stocker pentru POLITICO.

Cancelarul austriac nu este primul lider european care aduce în discuție acest subiect. Și premierii din Cehia și Ungaria, Andrej Babiš și, respectiv, Viktor Orban, au solicitat UE să elimine normele de mediu pe care le consideră responsabile pentru prețurile ridicate la energie.

„Abordarea pe care am adoptat-o cu Pactul verde nu a fost cu siguranță durabilă: în Austria, de exemplu, reducerea emisiilor de CO2 se datorează în ultimă instanță în principal scăderii producției”, a mai spus cancelarul austriac, potrivit sursei citate.

Joi, în Belgia, va avea loc un summit, unde liderii se vor reuni pentru a încerca să ajungă la un acord privind o agendă comună menită să relanseze creșterea economică și să sporească independența blocului.

