Prima pagină » Social » Accident grav pe A1, lângă Simeria. Un mort și doi răniți. Traficul a fost deviat

Un accident grav în care au fost implicate un TIR și un autoturism a avut loc miercuri dimineața pe autostrada A1, lângă Simeria.
Cosmin Pirv
21 ian. 2026, 07:40, Social

UPDATE:

Potrivit ISU Hunedoara, în autoturismul intrat în coliziune cu autocamionul se aflau trei persoane: o femeie, conducătoarea auto, un bărbat și o fetiță în vârstă de 6 ani.

Echipajele de pompieri au început intervenția prin extragerea fetiței din interiorul autoturismului și transportul la spital în același timp cu aplicarea manevrelor de resuscitare.

Misiunea a continuat cu salvarea bărbatului aflat încarcerat, care era conștient dar prezenta multiple traumatisme. Și acesta a fost transportat de urgență la UPU Deva.

Femeia aflată la volan a ost eclarată ecedată.

La sosirea echipajelor de salvare, șoferul autotrenului se afla în afara autovehiculului, neavând nevoie de asistență medicală.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că accidentul a avut loc pe Autostrada A1 pe sensul Deva – Sibiu, la kilometrul 351, în zona localității Simeria, județul Hunedoara.

În accident au fost implicate un TIR și un autoturism.

În urma impactului, o persoană a murit și alte două au fost rănite, toate din autoturism.

Circulația a fost deviată de pe autostradă, între kilometrii 354 – 334, către DN 7 (Simeria – Orăștie).

