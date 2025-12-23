Plan Roșu activat pe A1: 12 persoane, inclusiv patru minori, implicate într-un grav accident rutier

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, un accident grav a avut loc pe A1, în zona Săliște, și a implicat un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un autoturism care tracta o platformă ce transporta un alt autoturism.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

Accident pe A1: Comunicatul reprezentantului ISU Sibiu

„Plan Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A 1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism.

La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe:

trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic;

o autospecială de transport personal și victime multiple;

o autospecială de descarcerare.

Din primele informații, toate cele 12 persoane dintre care 4 minori implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

Misiunea este în dinamică, revin cu informații,” a transmis Sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.