Plan Roșu activat pe A1: 12 persoane, inclusiv patru minori, implicate într-un grav accident rutier

Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. În eveniment au fost implicate două vehicule care tractau platforme, iar 12 persoane au fost evaluate medical la fața locului.
Victor Dan Stephanovici
23 dec. 2025, Social

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, un accident grav a avut loc pe A1, în zona Săliște, și a implicat un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un autoturism care tracta o platformă ce transporta un alt autoturism.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

Accident pe A1: Comunicatul reprezentantului ISU Sibiu

„Plan Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A 1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism.

  • La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe:
  • trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic;
  • o autospecială de transport personal și victime multiple;
  • o autospecială de descarcerare.

Din primele informații, toate cele 12 persoane dintre care 4 minori implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

Misiunea este în dinamică, revin cu informații,” a transmis Sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.

